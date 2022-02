En vidéo : les 10 voitures les plus abordables en 2022

Le segment des voitures (berline, coupé, citadine, etc.) est en perte de vitesse depuis les dernières années. En effet, la catégorie ne représente pas plus de 20% du marché des véhicules neufs au Canada, alors que les véhicules utilitaires et les camions poursuivent leur ascension. À la recherche d’une auto …