Véhicules électriques : Toyota mise sur le prix, pas l’autonomie

Toyota s’apprête à commercialiser son tout premier véhicule électrique à batterie à partir du milieu de l’année 2022. Le bZ4X est un modèle prometteur qui, tout comme le RAV4 Prime hybride rechargeable, risque d’être en très forte demande, notamment au Québec.

À la suite de sa première nord-américaine au récent Salon de l’auto de Los Angeles, on connaît beaucoup de détails à son sujet, mais il reste un élément crucial : le prix. Heureusement, la position du constructeur est encourageante.

Dans une entrevue pour le site Green Car Reports, le vice-président de la stratégie et de la planification de produits de Toyota en Amérique du Nord, Cooper Ericksen, a déclaré que le prix est plus important que l’autonomie. « Pour avoir un réel impact positif sur l’environnement, il faut vendre un grand volume de voitures. C’est donc vraiment important que le prix nous permette d’avoir une clientèle qui va faire une différence », selon lui.

C’est un fait que plus les batteries sont grosses (afin de maximiser l’autonomie), plus elles coûtent cher – du moins jusqu’au jour où la production va augmenter suffisamment pour permettre des économies d’échelle. Ericksen avoue que les futurs véhicules électriques de la division de luxe Lexus pourraient offrir plus d’autonomie, car les clients sont davantage prêts à payer, mais pour ce qui est de Toyota, la priorité sera des prix abordables.

Le bZ4X offrira tout de même jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie en version à traction et autour de 350 kilomètres avec un rouage intégral. On devine qu’il débutera sous les 45 000 $ afin de se qualifier pour la subvention fédérale de 5 000 $, mais jusqu’à quel point? Et quelle sera la disponibilité? Ce sera intéressant à voir.

Rappelons que le RAV4 Prime se vend à partir de 44 990 $, mais que les délais de livraison sont extrêmement longs (jusqu’à deux ans) surtout pour la version la moins chère.

En vidéo : Toyota RAV4 Prime ou Ford Escape PHEV?