Toyota bZ4X 2023 : Toyota Canada partage de nouveaux détails

Après la grande première mondiale à la fin octobre, Toyota a procédé aujourd’hui au dévoilement nord-américain de son tout premier VUS entièrement électrique, le bZ4X, tel qu’il apparaîtra chez les concessionnaires vers le milieu de 2022.

Rappelons que ce modèle inaugure la nouvelle bannière « bZ » (beyond Zero) sous laquelle seront commercialisés sept véhicules zéro émissions à batterie de marque Toyota d’ici 2025.

Quelle autonomie?

Réglons tout de suite la question qui brûle les lèvres de plusieurs : quelle distance sera-t-il possible de parcourir avec une batterie pleinement chargée? Les versions à deux roues motrices auront une meilleure autonomie que celles à quatre roues motrices, mais les chiffres déjà avancés de 500 et 460 kilomètres correspondaient à la norme mondiale WLTP.

Selon Toyota Canada, le bZ4X à traction sera en mesure de franchir 400 kilomètres. C’est identique au Volkswagen ID.4, qui sera l’un de ses principaux concurrents, mais moins que le Hyundai IONIQ 5. Rien n’est encore mentionné pour les modèles dotés du rouage intégral.

Photo: Toyota

Avec l’expertise de Subaru

Côté performance, le Toyota bZ4X compte sur un nouveau système de rouage intégral accompagné d’une fonction X-Mode (contrôle de motricité tout-terrain) comme dans plusieurs véhicules Subaru. Rappelons que les deux compagnies sont partenaires de longue date et que la seconde aura son premier VUS électrique, baptisé Solterra, en même temps que le bZ4X. Les deux véhicules emploient la même plateforme.

Les ingénieurs de Toyota ont redessiné la pédale d’accélérateur pour procurer une sensation plus douce à l’accélération et ils lui ont greffé un système intelligent qui prévient les faux mouvements sur chaussée glissante.

Photo: Toyota

Nouvelle direction pour le design

De format similaire au RAV4, mais plus bas et profilé, le bZ4X se distingue avec un style bien à lui. La partie avant, que Toyota compare à un requin marteau, intègre de minces phares et des garnitures contrastantes qui s’étirent de chaque côté pour définir les arches de roues. On retrouve ces mêmes garnitures autour des roues arrière, bien entendu. Remarquez aussi la vitre du hayon qui est très inclinée et qui réduit immanquablement le volume du coffre.

L’habitacle, qui s’éloigne des autres produits de la gamme, est dominé par un grand écran central sur une interface qui descend en cascade vers une console flottante. Du rangement se trouve sous cette dernière ainsi que sous le long accoudoir. L’instrumentation numérique a quant à elle été placée plus près de la base du pare-brise pour être davantage à la hauteur des yeux du conducteur, nous explique-t-on. Toyota insiste par ailleurs sur le dégagement abondant pour les jambes aux deux rangées et sur le toit panoramique qui amplifie la sensation d’espace.

Le Toyota bZ4X sera prêt pour les hivers canadiens avec un volant et des sièges chauffants, un chauffage radiant pour les pieds et les jambes (une première dans un véhicule Toyota) et une thermopompe pour le chauffage (et la climatisation).

Photo: Toyota

Finalement, mentionnons que le bZ4X sera le premier modèle à bénéficier de la suite de dispositifs de sécurité active et d’aide à la conduite Toyota Safety Sense 3.0. La portée du radar à ondes millimétriques et de la caméra avant a été accrue, la reconnaissance des marquages de voies a été améliorée, tandis que de nouvelles fonctions s’ajoutent, comme la détection des cyclistes sous faible éclairage, la détection des motocyclistes de jour et la détection des garde-fous.

Les prix et les détails complets du Toyota bZ4X 2023, disponible en versions XLE et Limited, seront annoncés à l’approche de sa mise en vente vers l’été prochain.

En vidéo: Le Guide de l'auto visite le Salon du véhicule électrique