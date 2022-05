Toyota bZ4X 2023 : cinq choses à savoir

Le Toyota bZ4X est le premier véhicule 100% électrique commercialisé au Canada par Toyota.

Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Dimensions d’un VUS compact

Photo: Toyota

Le Toyota bZ4X est le résultat d’un partenariat entre Toyota et Subaru, qui commercialise de son côté un modèle très similaire, le Solterra.

En matière de dimensions, le bZ4X se catégorise comme un VUS compact. Comparativement au Toyota RAV4, le bZ4X est plus long de 94 mm (4 690 mm) et son empattement est plus grand de 160 mm (2 850 mm). L’utilitaire est plus bas de 50 mm (1 650 mm) et plus large de 5 mm (1 860 mm). Le volume de chargement est de 784 litres derrière la deuxième rangée.

Par ailleurs, le Toyota bZ4X propose une gamme de dix couleurs extérieures, dont quatre teintes à deux tons avec toit noir. Elles sont assorties à l’une de deux palettes de couleurs intérieures.

Plus de 400 kilomètres d'autonomie

Photo: Toyota

Les versions L et LE sont munies d’un rouage à traction et peuvent parcourir une distance de 406 kilomètres. La puissance s’élève à 201 chevaux et l’exercice du 0 à 100 km/h s’effectue en 7,5 secondes.

Les déclinaisons plus huppées — XLE et XLE avec le groupe Technologie — équipent de série le rouage à quatre roues motrices grâce à l’ajout d’un deuxième moteur électrique. La cavalerie gagne 13 chevaux supplémentaires, ce qui se traduit par un sprint du 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. Toutefois, l’autonomie baisse à 367 kilomètres.

À l’aide d’une borne de type 2, le Toyota bZ4X peut recharger tous ses électrons en environ 11 heures. Sur une borne de niveau 3, les modèles à deux roues motrices peuvent être aller jusqu’à 150 kW alors que les modèles à quatre roues motrices sont limités à 100 kW.

Traction intégrale avec X-MODE

Photo: Toyota

Les modèles dotés de la traction intégrale pourront interagir avec la fonction X-MODE empruntée à Subaru. Associé au sélecteur multiterrain, le système peut être utilisé dans deux modes pour affronter les surfaces glissantes et enneigées : le mode neige/terre et le mode neige/boue.

Selon Toyota, le mode neige/terre avec X-MODE renforce la stabilité du véhicule et améliore l’adhérence sur les routes en terre glissantes.

Plusieurs technologies à bord

Photo: Toyota

Le Toyota bZ4X est équipé du tout nouveau système multimédia Toyota conçu et réalisé par l’équipe nord-américaine des technologies connectées de Toyota.

Il est doté d’un écran tactile de 12,3 pouces sur les déclinaisons LE et XLE, alors qu’il mesure huit pouces sur la version L. Les mises à jour de logiciel se font à distance et il inclut Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Un système audio JBL à neuf haut-parleurs qui comprend un amplificateur de 800 watts à huit canaux et un caisson d’extrêmes-graves de neuf pouces est livrable.

Le bZ4X est aussi le premier véhicule de la marque à être équipé de la plus récente itération de la suite de technologies de sécurité de Toyota (TSS 3.0). Elle a été améliorée en étendant la zone de détection du radar à ondes millimétriques et de la caméra monoculaire.

Le système de surveillance des angles morts et un nouveau dispositif de sécurité appelé aide à la sortie sécuritaire - une première pour Toyota - sont également inclus de série sur les versions LE et supérieures. Ce dernier permet d’éviter les collisions entre une porte ouverte ou des occupants qui sont sortis, et des véhicules approchant par l’arrière.

Éligible aux subventions

Photo: Toyota

Le Toyota bZ4X débute à 44 990 $ (L). La variante LE coûte 49 990 $, alors que les XLE et XLE avec le groupe Technologies affichent un prix respectif de 54 990 $ et 62 750 $. Toutes les moutures sont éligibles aux subventions gouvernementales en vigueur, qui totalisent 12 000 $ pour les conducteurs québécois.

Le Toyota bZ4X arrive chez les concessionnaires canadiens ce printemps. La liste d’attente pour obtenir ce modèle est évaluée à environ un an, mais cela peut varier d’un concessionnaire à l’autre.

En vidéo: coup d'oeil sur les Subaru Solterra et Toyota bZ4X