En studio : les Subaru Solterra et Toyota bZ4X débarquent chez nous en 2022

Dans ce nouvel épisode d’En studio, les animateurs Antoine Joubert et Daniel Melançon discutent des premiers véhicules électriques de Subaru et Toyota.

Il s’agit respectivement des Solterra et bZ4X, développés conjointement par les deux manufacturiers. À titre informatif, ce n’est pas la première fois qu’ils partagent leurs technologies pour fabriquer des voitures. Pensons aux Toyota GR86 et Subaru BRZ!

Photo: Toyota

« Les distinctions se situent au niveau de la grille de calandre, des phares et desfeux arrière. Les jantes sont pareilles, mais elles ne sont pas peintes de la même façon. Ça s’arrête là. », explique Antoine.

En matière d’autonomie, la version équipée du rouage intégral pourrait parcourir une distance estimée à 354 kilomètres. Les chiffres de Ressources naturelles Canada n’ont pas encore été dévoilés au moment de la publication.

Photo: Subaru

Stratégie différente

Malgré la similarité entre les produits, les Subaru et Toyota auront des approches différentes quant aux versions offertes et à la disponibilité sur les marchés, nous explique Antoine.

Photo: Toyota

D’une part, Toyota propose une variante munie du rouage à traction avec un moteur de 150 kW placé sur l’essieu avant. De son côté, le Subaru Solterra sera uniquement livrable ave cune architecture à roauge intégral, laquelle sera offerte en option chez Toyota.

Par ailleurs, le Solterra sera vendu à l’échelle nationale, alors que le Toyota se concentrera uniquement sur les marchés de la Colombie-Britannique et du Québec. Ceci touche seulement la première année de commercialisation.

Regardez la vidéo ci-dessus pour connaitre plus de détails et impressions sur les Toyota bZ4X et Subaru Solterra.

