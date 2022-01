En vidéo : 1210 km avec une Tesla Model S

Photo: Our Next Energy

La Tesla Model S est de loin l’une des voitures électriques sur le marché qui proposent la plus grande autonomie, qui peut atteindre 652 kilomètres avec une pleine charge selon Ressources naturelles Canada.

Une entreprise basée au Michigan, Our Next Energy (ONE), a toutefois réussi à parcourir une bien plus grande distance avec un prototype de sa nouvelle batterie Gemini.

Lors d’un essai réalisé en décembre dernier, une Model S dont la batterie originale a été remplacée par celle de ONE a complété un trajet de 1 210 kilomètres dans des conditions de conduite tout à fait normales, soit un aller-retour entre Detroit et le pont Mackinac.

Ce n’est pas tout : en utilisant la même vitesse moyenne de 88,5 km/h, la voiture a été testée en laboratoire où elle est parvenue à franchir 1 419 kilomètres. La résistance de roulement réduite, l’absence de dénivelés et le fait que la voiture ne s’est jamais arrêtée explique la différence.

Certes, la batterie Gemini de ONE a deux fois plus de capacité que celle de Tesla (203,7 kWh contre 100 kWh), mais elle est aussi gérée par un système avec intelligence artificielle qui maximise l’autonomie. Mujeeb Ijaz, le fondateur de ONE, assure que le format de la batterie est équivalent, ce qui ne pose aucun problème d’intégration.

Photo: Our Next Energy

La compagnie poursuivra le développement en 2022 et 2023, après quoi elle promet de lancer sur le marché des batteries qui permettront aux VUS et camionnettes électriques de parcourir plus de 1 100 kilomètres avec une seule recharge.

Un récent sondage de la firme Deloitte a révélé que les conducteurs américains s’attendent en moyenne à ce qu’un véhicule électrique soit capable d’atteindre 834 kilomètres, ce qui est nettement plus que dans les autres pays.

