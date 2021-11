Le Genesis GV70 aura sa version électrique

Genesis a annoncé cet été que tous ses nouveaux modèles seront entièrement électriques à partir de 2025 et que l’ensemble de sa gamme sera constitué de véhicules zéro émissions d'ici 2030.

Plus tôt cette année, on a assisté au dévoilement de la version électrique de la berline G80 et d’un tout nouveau modèle appelé GV60 qui sera offert exclusivement à batterie. Maintenant, c’est au tour de la version électrique du VUS compact GV70 de se dévoiler.

Officiellement appelé GV70 électrifié, le véhicule a été présenté en première mondiale dans le cadre du Salon de l’auto de Guangzhou, en Chine.

Photo: Genesis

Design familier, technologie sophistiquée

Le design est essentiellement identique, ce qui est une bonne chose, car le GV70 est déjà l’un des VUS les plus élégants sur le marché. La calandre est fermée mais conserve un grillage losangé qui dissimule habilement le port de recharge. Bien sûr, il n’y a pas de sorties d’échappement à l’arrière.

De même, l’habitacle est identique. Le GV70 électrifié propose toutefois un décor en Blanc Glacier agrémenté de divers matériaux écoresponsables. Genesis mentionne également que l’espace pour les jambes à la deuxième rangée est plus généreux.

Photo: Genesis

Sur le plan technique, le véhicule adopte exclusivement un rouage intégral. La puissance totale des moteurs électriques s’élève à 360 kilowatts (483 chevaux) avec le mode « Boost » et le couple, à 516 livres-pied. Ceci permet des accélérations de 0 à 100 km/h en aussi peu que 4,5 secondes. Pour vous donner une idée, le plus explosif des GV70 à essence (3.3T) le fait en environ cinq secondes avec ses 375 chevaux.

Le GV70 électrifié devient le premier modèle de Genesis à offrir un mode « e-Terrain » qui rehausse la stabilité sur route comme hors route. Comme avec bien d’autres véhicules électriques, le conducteur peut aussi se servir d’une seule pédale dans plus de 90% des situations. Pour ce qui est de l’autonomie, le chiffre avancé est de 500 kilomètres pour la Chine et plus près de 400 kilomètres pour la Corée. Mieux vaut se fier au second.

Grâce à l’architecture électrique de 800 volts, il sera possible de recharger la batterie de 10% à 80% en seulement 18 minutes en utilisant les futures bornes rapides de 350 kilowatts. De plus, à l’instar du GV60 et du Hyundai IONIQ 5, une fonction appelée V2L (Vehicle to Load) permet de se servir du GV70 électrifié pour alimenter divers appareils électriques ou même recharger un autre véhicule.

Photo: Genesis

Produit en Amérique?

En mai dernier, le groupe Hyundai-Kia a annoncé qu’il allait investir 7,4 milliards $ américains (9 milliards $ canadiens) d’ici 2025 pour fabriquer des véhicules électriques aux États-Unis et améliorer ses usines. Les détails restent à préciser, comme l’endroit et le(s) modèle(s), mais le constructeur a promis que des véhicules électriques « made in America » seront prêts dès 2022.

Selon ce que rapportait le Korean Car Blog plus tôt ce mois-ci, le Genesis GV70 électrifié en fera partie. À suivre.

