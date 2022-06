VinFast : des recharges et des bornes résidentielles gratuites

Les clients canadiens qui réservent l’un des VUS électriques du nouveau constructeur vietnamien VinFast d’ici le 30 septembre 2022 pourront profiter de services de recharge sans frais via le nouveau programme Chargez.

Dans un premier temps, les clients admissibles obtiendront gratuitement une borne résidentielle de niveau 2 d’une valeur de 849 $ accompagnée d’un crédit de 1 000 $ pour l'installation par un technicien de Qmerit, partenaire de VinFast Canada.

Selon la compagnie, sa borne permet des recharges plus rapides de 40% qu’une borne domestique conventionnelle. Elle comprend une connectivité Wi-Fi pour un suivi et des réglages à distance ainsi qu’une « série de fonctions intelligentes supplémentaires actuellement en développement ». De plus amples détails viendront ultérieurement.

Ensuite, le programme Chargez prévoit un accès gratuit illimité pendant trois ans aux bornes de recharge publiques du réseau ChargeHub, autre partenaire de VinFast. Ça débute au moment de la prise de possession du véhicule.

Photo: VinFast

ChargeHub réunit six réseaux différents à l’échelle du continent, dont plus de 6 000 bornes de niveau 2 et plus de 800 bornes rapides de niveau 3 au Canada. En voyageant aux États-Unis, les conducteurs bénéficieront aussi de recharges gratuites via ChargeHub.

À ceux qui effectuent une réservation d’ici le 30 septembre, VinFast offrira de plus un abonnement d’un an à son Système d'assistance automatique à la conduite (SAAC), qui comprend le stationnement automatique et à distance, la fonction Valet, l’assistance en cas d’embouteillage et sur l’autoroute, de même que l’assistance au changement de voie automatique.

À cela s’ajoute un an de services connectés incluant entre autres l’assistant virtuel, la commande à distance avec l’application VinFast et un « bureau mobile » permettant de rester connecté avant, pendant et après chaque déplacement. Il y a aussi un navigateur web et des jeux.

Voilà donc une stratégie agressive de la part d’un nouveau joueur qui tente non seulement de percer le marché canadien, mais aussi de convaincre plus de gens de faire la transition vers les véhicules électriques. Comme Le Guide de l’auto l’a découvert lors de sa visite au siège social de VinFast, l’entreprise est à prendre au sérieux, mais elle devra faire ses preuves en termes de fiabilité.

Il y a aussi le principe de location de la batterie qui diffère de tous les autres fabricants de véhicules électriques et qui peut refroidir certains clients potentiels. Tel que mentionné précédemment, les batteries offertes par VinFast pour ses VF 8 et VF 9 exigeront un abonnement mensuel selon un plan fixe (kilométrage illimité) ou flexible (500 km plus un tarif par kilomètre excédentaire).

En effectuant une réservation cette année qui comprend un abonnement au plan fixe, les coûts seront gelés pour la durée de vie du véhicule, même après les reventes subséquentes. De plus, la garantie de VinFast prévoit le remplacement gratuit de la batterie dès que celle-ci a perdu 30% de sa capacité de charge originale. Le programme de location de batterie sera modifié à partir de 2024.

