VinFast : les coûts de location des batteries enfin détaillés

On a maintenant les détails complets concernant les prix canadiens des VinFast VF 8 et VF 9 2023, ces deux nouveaux VUS électriques vietnamiens qui arriveront sur le marché dans la seconde moitié de 2022. Ça inclut les coûts de location des batteries proposées avec chaque véhicule.

D’abord, précisons que le VF 8 de taille intermédiaire et le plus grand VF 9 se déclinent en deux versions : Eco et Plus.

Les VF 8 Eco et Plus équipés de la batterie régulière, avec une autonomie de 420 et 400 km selon la norme mondiale WLTP, débutent respectivement à 50 850 $ et 59 350 $ (transport et préparation non inclus). Une plus grosse batterie augmentant l’autonomie à 471 et 447 km sera disponible en 2023 pour un supplément de 400 $ dans les deux cas.

Pour leur part, les VF 9 Eco et Plus munis de la batterie régulière, offrant une autonomie de 438 et 423 km selon la norme WLTP, s’affichent respectivement à 69 150 $ et 75 650 $. Encore là, une plus grosse batterie sera disponible en 2023, augmentant l’autonomie à 594 et 580 km, pour un supplément de 600 $.

Notez que seul le VF 8 se qualifie pour les subventions de véhicules électriques des gouvernements fédéral (5 000 $) et provincial (8 000 $). Quant à l'autonomie réelle calculée selon les normes nord-américaines, les chiffres seront connus prochainement.

Batteries en location

Tel que mentionné précédemment, les batteries offertes par VinFast pour ses deux VUS électriques exigeront un abonnement mensuel. Les prix détaillés plus haut excluent donc cet élément important. Avec le VF 8, le plan fixe prévoyant un kilométrage illimité coûte 139 $, tandis que le plan flexible débute à 39 $ pour les 500 premiers kilomètres et ajoute 9 cents par kilomètre additionnel.

Ceux qui optent pour le VF 9 devront payer 199 $ par mois selon le plan fixe ou encore 59 $ pour les 500 premiers kilomètres et 11 cents par kilomètre additionnel selon le plan flexible.

Photo: VinFast

En effectuant une réservation cette année qui comprend un abonnement au plan fixe, les coûts seront gelés pour la durée de vie du véhicule, même après les reventes subséquentes. De plus, la garantie de VinFast prévoit le remplacement gratuit de la batterie dès que celle-ci a perdu 30% de sa capacité de charge originale. La compagnie s’occupera bien sûr du recyclage des batteries en fin de vie.

VinFast note par ailleurs que son programme de location de batterie sera modifié à partir de 2024.

Un réseau de boutiques à venir

VinFast Canada entend implanter d’ici la fin de 2023 pas moins de 38 boutiques à travers les trois provinces où débuteront ses activités. Sans surprise, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec seront priorisés. Celles de Toronto (déjà en construction), Mississauga, Laval et Montréal ouvriront cette année.

Trois autres véhicules électriques de VinFast, les VF 5, VF 6 et VF 7 dévoilés au CES 2022 de Las Vegas, suivront en 2023.

En vidéo : VinFast ouvre ses portes au Guide de l'auto