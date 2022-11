Les VinFast VF 6 et VF 7 se dévoilent à Los Angeles

Le constructeur vietnamien VinFast a profité du Salon de l’auto de Los Angeles cette semaine pour exposer davantage et donner de nouveaux détails sur ses deux prochains véhicules électriques, les VF 6 et VF 7.

Ceux-ci viendront rejoindre les VF 8 et VF 9 de taille intermédiaire et pleine grandeur, respectivement, vers la fin de 2023 en tant que modèles 2024. Quant au VF 5 qui avait également été entrevu au dernier CES, son arrivée reste un mystère.

VinFast VF 6

Commençons avec le VF 6, qui se place dans la catégorie des VUS sous-compacts et qui se veut sensiblement de la même taille qu’un Kia Niro. Il mesure 4,24 mètres de long, 1,82 mètre de large et 1,6 mètre de haut, avec un empattement de 2,73 mètres. Reprenant la signature en « V » de la marque, son design est l’œuvre du studio italien Torino Design.

Photo: Newspress

Un seul moteur alimente le VF6, qui demeure à traction seulement. Il génère 174 chevaux et 184 livres-pied de couple en version Eco ou 201 chevaux et 228 livres-pied en version Plus. Malheureusement, les spécifications de la batterie, incluant l’autonomie, ne sont pas encore annoncées.

À l’intérieur, un affichage tête haute remplace le combiné d’instruments, tandis qu’un grand écran tactile orienté vers le conducteur réside au milieu de la planche de bord. Le second est compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto en plus d’intégrer l’assistant Alexa d’Amazon. Des applications de karaoké et de navigation (what3words) sont incluses. Enfin, notons que la version Plus se démarque avec un toit panoramique et un intérieur en cuir synthétique.

VinFast VF 7

De son côté, le VinFast VF 7 se classe parmi les VUS compacts. En termes de dimensions, on parle exactement de 4,54 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,64 mètre de haut, avec un empattement de 2,84 mètres. Lui aussi est signé par Torino Design et ressemble de très près à son petit frère.

Photo: Newspress

Le VF 7 est disponible avec un ou deux moteurs, donc à traction ou à rouage intégral. Dans le premier cas, il s’agit de la version Eco qui génère 201 chevaux et 228 livres-pied de couple. Pour sa part, la version Plus à quatre roues motrices est nettement plus puissante, atteignant 349 chevaux et 368 livres-pied. Pas d’indications concernant la batterie encore une fois.

Naturellement, le VF 7 se veut mieux équipé que le VF 6. Par exemple, il est disponible avec du cuir synthétique haut de gamme et un écran central plus grand (15,6 pouces). Les mêmes fonctions de connectivité et multimédia sont cependant incluses.

Premières boutiques et prix fortement révisés

VinFast a officiellement inauguré cette semaine une première boutique au Canada, soit celle du centre commercial Yorkdale de Toronto. Sept autres suivront rapidement, dont une au Carrefour Laval d’ici la fin de l’année, puis à Brossard, Ville Saint-Laurent et Québec.

Par ailleurs, il faut absolument mentionner que les modèles déjà offerts en commande ont vu leurs prix être révisés. Tel que précisé sur le site web de VinFast Canada, le VF 8 débute maintenant à 54 990 $ et le VF 9, à 79 990 $. À cela s’ajoute la location de la batterie et, encore là, les prix ont augmenté. Pour le VF 8, le plan fixe (kilométrage illimité) coûte désormais 259 $ par mois au lieu de 139 $. Avec le VF 9, c’est 349 $ par mois au lieu de 199 $. Des plans flexibles sont aussi proposés en fonction du kilométrage parcouru.

Photo: Vinfast

La bonne nouvelle, c’est qu’en effectuant une réservation comprenant un abonnement au plan fixe d’ici le 31 décembre 2022, les coûts seront gelés pour la durée de vie du véhicule, même après les reventes subséquentes. De plus, la garantie de VinFast prévoit le remplacement gratuit de la batterie dès que celle-ci a perdu 30% de sa capacité de charge originale.

Si vous ne voulez rien savoir de louer la batterie, c’est possible de faire un achat « tout inclus », moyennant un supplément de 10 000 $ avec le VF 8 et de 23 800 $ avec le VF 9. Voilà qui change drôlement l’équation. On est bien curieux de voir comment les clients répondront à l’offre de VinFast qui, malgré des produits assez attrayants et convaincants, n’est clairement pas à la portée de toutes les bourses.

En vidéo : Premier contact avec le VinFast VF 8