VinFast débarque à Montréal avec quatre VUS électriques

VinFast, une compagnie automobile vietnamienne qui n’avait encore jamais construit de véhicules il y a cinq ans, cherche à percer le marché canadien avec non pas un mais bien quatre véhicules 100% électriques. Il s’agira des modèles VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9.

Leur présence au Salon de l’auto de Montréal ne passera certainement pas inaperçue.

VF 8 et VF 9

Les deux premiers véhicules à être commercialisés chez nous seront le VF 8, un VUS intermédiaire offrant deux rangées de sièges, ainsi que le VF 9, un modèle de plus grand format renfermant trois rangées.

Photo: Vinfast

Les deux utilitaires sont livrés avec la traction intégrale de série et en deux versions distinctes : Eco et Plus. Le VF8 dispose d’une puissance qui varie de 348 à 402 chevaux et peut accélérer de 0 à 100 km/h en aussi peu que 5,5 secondes. Le VF 9 en génère tout autant, mais en raison de son surplus de poids, ses accélérations sont logiquement plus lentes (6,5 secondes).

Véhicule vietnamien, design italien

Pour le design, VinFast s’est associée au célèbre bureau italien Pininfarina. Le résultat est impossible à confondre avec un autre véhicule. La partie avant des deux véhicules arbore une calandre distinctive en forme de « V » rappelant le logo de la marque. À l’intérieur, le décor ressemble beaucoup à celui de Tesla, c’est-à-dire sans tableau de bord derrière le volant et un gros écran multimédia au centre qui sert à tout contrôler ou presque.

Le nerf de la guerre des véhicules électriques, évidemment, reste l’autonomie. Deux batteries différentes sont disponibles dans chaque cas. L’autonomie n’a pas encore été évaluée par Ressources naturelles Canada, mais selon les estimations, le VF 8 devrait disposer de 380 à 430 km d’autonomie dépendamment de la batterie et de la version choisie. En ce qui concerne le VF 9, l’autonomie devrait osciller entre 400 et 520 km.

Photo: Vinfast

Batteries à louer!

Au Salon de l’auto de Montréal, les visiteurs peuvent non seulement explorer ces deux nouveaux modèles mais aussi se renseigner sur le programme de location de batterie de VinFast. C’est exact : en plus du prix du véhicule, il faut ajouter une mensualité pour la batterie – selon un plan fixe (kilométrage illimité) ou variable. Toutefois, pour les clients qui ne veulent rien savoir de louer la batterie, c’est possible de faire un achat « tout inclus » moyennant un supplément de 10 000 $ avec le VF 8 et de 23 800 $ avec le VF 9.

Détail intéressant : la longue garantie de 10 ans ou 200 000 km de VinFast prévoit le remplacement gratuit de la batterie dès que celle-ci a perdu 30% de sa capacité de charge originale. Et en terminant, sachez que la marque ne compte pas sur des concessionnaires traditionnels mais plutôt sur de simples boutiques et des ventes en ligne – encore une fois à la manière de Tesla.

En vidéo: VinFast ouvre ses portes au Guide de l'auto