VinFast ouvre sa première boutique au Québec

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a ouvert hier sa première boutique au Québec, soit au Carrefour Laval.

La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence de quelques dirigeants de VinFast Canada et de spécialistes de produits qui ont comme mandat de faire découvrir les véhicules de cette nouvelle marque. De nombreux consommateurs sont venus manifester leur intérêt ou tout simplement leur curiosité.

Le décor lumineux et égayé par des illustrations du pays d’origine de VinFast laisse toute la place aux deux premiers modèles lancés sur notre marché, les VUS électriques VF 8 et VF 9 . L’un est de taille intermédiaire avec deux rangées de sièges et l’autre, de pleine grandeur avec trois rangées.

Photo: VinFast

Expansion rapide

Rappelons que VinFast a choisi, à la manière de Tesla, Genesis et Rivian, de ne pas avoir de concessionnaires mais plutôt des boutiques. Près d’une quarantaine doivent ouvrir leurs portes d’ici la fin de 2023 dans les trois provinces où débutent ses activités : l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique. Chez nous, il y en aura très prochainement à Brossard, Ville Saint-Laurent et Québec aussi.

La compagnie prône les transactions en ligne, mais en mettant davantage d’emphase sur l’accompagnement des clients dans une transaction personnalisée pour ensuite offrir un service après-vente. Des entretiens et mises à jour pourront se faire par infonuagique, en boutique ou à domicile. De plus, une équipe d’urgence sera prête à dépanner, au besoin.

Prix révisés

Par ailleurs, comme on vous l’apprenait à la suite du récent dévoilement des futurs VF 6 et VF 7 au Salon de l’auto de Los Angeles, VinFast Canada a augmenté ses prix par rapport à ce qui avait été annoncé initialement. Le VF 8 débute maintenant à 54 990 $ et le VF 9, à 79 990 $. À cela s’ajoute la location de la batterie et, encore là, les prix ont augmenté. Pour le VF 8, le plan fixe (kilométrage illimité) coûte désormais 259 $ par mois au lieu de 139 $. Avec le VF 9, c’est 349 $ par mois au lieu de 199 $. Des plans flexibles sont aussi proposés en fonction du kilométrage parcouru.

La bonne nouvelle, c’est qu’en effectuant une réservation comprenant un abonnement au plan fixe d’ici le 31 décembre 2022, les coûts seront gelés pour la durée de vie du véhicule, même après les reventes subséquentes. De plus, la garantie de VinFast prévoit le remplacement gratuit de la batterie dès que celle-ci a perdu 30% de sa capacité de charge originale.

Photo: Vinfast

Si vous ne voulez rien savoir de louer la batterie, c’est possible de faire un achat « tout inclus », moyennant un supplément de 10 000 $ avec le VF 8 et de 23 800 $ avec le VF 9. C’est justement le genre de détails que les spécialistes de VinFast au Carrefour Laval et ailleurs se chargeront d’expliquer aux consommateurs afin de les convaincre. On a bien hâte de voir les premiers chiffres de vente l’an prochain.

En vidéo : Le constructeur vietnamien VinFast ouvre ses portes au Guide de l'auto