Les premiers VUS électriques de VinFast arrivent enfin au Canada

Le constructeur vietnamiem VinFast a maintenant reçu l'homologation pour vendre ses VUS électriques au Canada. Une première cargaison de 781 modèles VF 8 vient d’ailleurs d’arriver au port de Nanaimo, en Colombie-Britannique, et ceux-ci iront rejoindre leurs clients le mois prochain.

Le nombre exact qui doit prendre le chemin du Québec n’est pas spécifié, cependant.

VinFast confirme du même coup l’autonomie officielle des différentes versions du VF 8, soit 425 km pour l’Eco (53 600 $ plus les frais de transport et de préparation), 354 km pour la Plus 260 kW (59 200 $, 349 ch) et 391 km pour la Plus 300 kW (60 700 $, 402 ch). Les subventions fédérale et provinciale pour véhicules électriques s’appliquent dans tous les cas.

Comme nous en avons parlé dans notre récent essai routier du VF 8 en Californie, VinFast a abandonné son idée d’imposer aux clients la location de la composante la plus critique du véhicule : la batterie. Ce programme n’est pas disponible au Canada à l’heure actuelle, le constructeur citant des indécisions par rapport aux choix des partenaires financiers, entre autres. Autrement dit, la batterie est compromise dans l’achat. Du moins pour l’instant.

« Je crois que les efforts continus de VinFast et notre stratégie d’affaire sérieuse nous permettront de gagner la confiance des Canadiens », a déclaré la cheffe de la direction de VinFast en Amérique du Nord, Nguyen Thi Van Anh.

Une partie de cette stratégie repose sur une excellente garantie globale de 10 ans/200 000 km ainsi que 10 ans/kilométrage illimité pour la batterie. Un plan de recharge est également inclus dans le prix d’achat du véhicule. Les nouveaux propriétaires peuvent choisir entre 3 ans de recharge rapide sur le réseau ChargeHub ou encore une borne de recharge domestique.

En passant, les premiers exemplaires du VF 9, un modèle de format plus gros avec trois rangées de sièges, devraient être livrés au Canada cet été. Quant aux futures boutiques de Brossard, Saint-Laurent et Québec, leur ouverture prévue en 2023 n’a pas encore de date précise et pourrait être reportée à 2024 dans certains cas. Rappelons que celle au Carrefour Laval a ouvert ses portes en décembre dernier.

