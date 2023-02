Le fondateur de VinFast ne veut plus investir d’argent

Démarrer une nouvelle compagnie automobile n’est jamais facile. Malgré ses imposants moyens financiers et ses belles ambitions, le constructeur vietnamien VinFast se heurte maintenant à la réalité nord-américaine.

À la fin de janvier, la décision a été prise de regrouper ses branches américaine et canadienne en une seule, basée à Los Angeles, apparemment dans le but de mieux gérer les ressources et les effectifs. Puis, un peu plus tôt ce mois-ci, quelque 80 postes ont été éliminés, dont celui du directeur financier aux États-Unis.

Avec cette restructuration vient le report des premières livraisons de véhicules VinFast en raison de logiciels qui ne sont pas tout à fait au point et qui doivent être mis à jour ainsi qu’une nouvelle certification à obtenir auprès de l’EPA. De plus, le projet de construction d’une usine en Caroline du Nord tarde à démarrer.

Maintenant, selon ce que la cheffe de la direction de VinFast, Le Thi Thu Thuy, a déclaré à Bloomberg, le fondateur et président du conseil de l’entreprise, le multimilliardaire Pham Nhat Vuong, ne veut plus d’investir de sa fortune personnelle.

Photo: Vietnamnet

Rappelons que VinFast, fondé en 2017, fait partie du plus vaste conglomérat industriel Vietnamien, appelé Vingroup. Le site rapporte que la compagnie a déjà investi 7,5 milliards $ américains en date de septembre pour financer ses dépenses d’exploitation, mais qu’elle a perdu 1,3 milliard $ en 2021 et près de 1,5 milliard $ dans les trois premiers trimestres de 2022.

VinFast soutient que Vingroup « a la capacité et continuera à fournir un soutien financier suffisant pour nous permettre de poursuivre les opérations ». Par contre, les fonds supplémentaires proviendront de l’accroissement de la dette et de l’émission d’actions, VinFast étant sur le point de lancer une offre publique initiale.

Au fait, ladite usine en sol américain est prévue d’ouvrir en 2024. D’ici là, les exemplaires de VF 8 et VF 9 (sans parler des futurs VF 6 et VF 7) arriveront de Haiphong, au Vietnam. Ils commenceront à rejoindre leurs premiers clients d’ici la fin de l’hiver.

Photo: Dominic Boucher

Actuellement, VinFast a ouvert huit boutiques au Canada : quatre en Ontario, trois en Colombie-Britannique et une au Québec, au Carrefour Laval. D’autres doivent suivre bientôt incluant à Brossard, Ville Saint-Laurent et Québec.

L'homologation canadienne de VinFast se fait encore attendre, toutefois. Lorsque complétée, la marque pourra fournir tous les détails concernant ses véhicules (il nous manque leur autonomie exacte, par exemple), offrir des essais routiers sur les routes publiques et commencer à prendre des commandes fermes. Les premières livraisons de VF 8 au Canada sont attendues pour avril, nous dit la compagnie.

En vidéo : Le constructeur vietnamien VinFast ouvre ses portes au Guide de l'auto