Vinfast VF 8 Plus 2024 : prêt à être initié

La marque vietnamienne VinFast fait couler beaucoup d’encre à l’heure actuelle, autant pour le meilleur que pour le pire. La Belle Province n’a toujours pas vu les premiers exemplaires de ses modèles sur ses routes, hormis quelques unités exposées à la boutique VinFast du Carrefour Laval qui ne sont pas immatriculées.

L’an dernier, notre journaliste avait pu mettre à l’essai un modèle pré-production du VF 8 sur quelques kilomètres en périphérie de l’usine où il est assemblé, et du même coup en connaitre un peu plus sur les origines de ma marque.

Cette année, les premiers exemplaires prêts à être confiés aux nouveaux propriétaires sont arrivés en Amérique du Nord. Le Guide de l’auto s’est rendu en Californie pour faire l’essai de la variante Plus de l’utilitaire VF 8.

Photo: Louis-Philippe Dubé

La location de batterie mise sur la glace

Répondons tout d’abord à une question qui brûle les lèvres depuis la première fois que le nom VinFast a été prononcé au Québec. Dans une tentative de vouloir révolutionner l’achat d’un VÉ en le rendant « plus accessible » VinFast a conçu un programme de location pour la composante la plus critique du véhicule, c’est-à-dire la batterie.

Les acheteurs optant pour la location de batterie profiteraient d’un coût réduit à l’achat. Par le fait même, le constructeur aurait un avantage compétitif par rapport à ses rivaux et se positionnerait stratégiquement sous les seuils requis pour les subventions gouvernementales.

Lors d’une présentation en marge de notre essai du VF 8 en Californie, le constructeur a confirmé que ce programme n’était pas disponible au Canada à l’heure qu’il est, citant des indécisions par rapport aux choix de partenaires financiers, entre autres incertitudes. Donc si on achète un VF 8, on achète la batterie qui vient avec. Pour l’instant du moins!

Photo: Louis-Philippe Dubé

Deux personnalités légèrement distinctes, remorquage possible

Le VinFast VF 8 est offert en deux variantes au Canada, soit le modèle Plus et le modèle Eco. Le modèle Plus est armé d’une configuration à deux moteurs qui développe une cavalerie de 402 chevaux agrémentée d’un couple de 457 lb-pi. L’autonomie officielle selon l’EPA est de 391 kilomètres sur ce modèle. En ce qui concerne le modèle Eco, il déballe 349 chevaux et 369 lb de couple. En revanche, son autonomie augmente à 425 kilomètres.

Le constructeur commercialise également une variante « City » aux États-Unis à l’heure actuelle qui affiche une autonomie largement réduite. Ce modèle n’est pas offert au Canada.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Sur la route, le VF 8 Plus impressionne par ses accélérations franches, le tout agrémenté d’une tenue de route tout de même solide pour le format du véhicule. Un sélecteur de modes de conduite permet de choisir entre Eco, Normal et Sport. Dans le but de tirer le maximum des performances, nous avons parcouru une portion de notre itinéraire en mode Sport, là où la réponse à l’accélérateur est rapide, mais désagréablement nerveuse, fournissant une conduite houleuse autant pour le conducteur que ses passagers. Un recalibrage serait de mise à cet égard.

Sur le plan de la consommation, ça se gâte un peu avec une cote affichée de 26 kWh/100 km sur le site gouvernemental de l’EPA. Nous avons obtenu une moyenne de 25 kWh/100 km, ce qui est tout de même élevé.

Le VF 8 affiche une capacité de remorquage de 1 650 livres (750 kg). Mais celle-ci peut être poussée jusqu’à près de 4 000 livres (1800 kg) pour une remorque munie d’un système de freinage.

Photo: Louis-Philippe Dubé

L’écran au centre de l’attention

Dans l’habitacle, le VF 8 dispose d'une sellerie au confort adéquat. On a adopté l’écran de type « Tesla » qui trône au centre du tableau de bord avec une interface somme toute facile d’utilisation, agrémentée de menus clairs et bien étoffés. Pour les commandes manuelles, c’est le strict minimum. Le VF 8 n’est même pas muni d’un bouton arrêt/démarrage, c’est la manette qui active les accessoires avec les commandes verrouillage/déverrouillage. On doit ensuite appuyer sur la pédale de frein pour mettre le groupe motopropulseur en marche.

Le volume de chargement à l’arrière est quelque peu restreint en configuration normale, avec 376 litres. Mais on peut profiter de 78 litres additionnels dans le coffre avant. Si l’on rabat les sièges arrière, le VF 8 dispose de 1 373 litres d’espace.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Recharge et garantie

Sur le plan de la recharge, le VF 8 peut, selon le constructeur, passer de 10% à 70% de niveau de charge en 24 minutes lorsqu’il est raccordé à une borne de recharge de niveau 3 (BRCC). La puissance de recharge maximale s'élève à 160 kW. Pour se situer, un Hyundai Ioniq 5 peut culminer à une puissance de 225 kW, tandis qu’un Toyota bZ4X est limitée à 100 kW.

Une stratégie de garantie agressive contribue toujours à mettre un baume sur les inquiétudes des consommateurs. Et VinFast étend généreusement l’onguent avec une garantie globale de 10 ans/200 000 kilomètres et une garantie de 10 ans/kilométrage illimité pour la batterie.

VinFast offre également un plan de recharge inclus dans le prix d’achat du véhicule. Les nouveaux propriétaires peuvent choisir entre 3 ans de recharge rapide sur le réseau ChargeHub ou une borne de recharge domestique.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Le mot de la fin

Maintes questions sans réponse demeurent au sujet du VF 8 et de VinFast en général. Celles concernant la performance en climat hivernal québécois, par exemple, mais également celles sur la fiabilité à moyen et long terme. De plus, il faudra éventuellement des centres de service pour assurer l’entretien des VF 8 qui débarqueront au Québec au cours des prochains mois…

D’ailleurs, 781 exemplaires sont en route vers le Canada et seront livrés d’ici la fin de l’année. Nous ne connaissons pas la portion qui prendra le chemin de la Belle Province, par contre. Les choses devraient être plus simples en 2025, lorsque l’usine de Raleigh (Caroline du Nord), dans le comté de Chatham entrera en fonction pour fournir le marché nord-américain.

Pour l’instant, le produit fait bonne figure sur le plan de la conduite avec des caractéristiques techniques audacieuses, mais il affiche également des petites lacunes à améliorer et recalibrer.

Le VF 8 semble paré à son initiation sur le marché nord-américain, et la prochaine année sera critique pour la marque. C'est là où la méfiance fera place à la confiance dans le cœur des consommateurs (ou vice versa !). Le VF 8 est affiché à un prix de départ de 57 500 $, mais le constructeur nous a souligné que ce prix pourrait être revu dans les prochains mois.