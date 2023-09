VinFast : une valeur boursière juste en dessous de Tesla et Toyota

Le constructeur automobile vietnamien VinFast, qui tente actuellement de percer le marché nord-américain avec ses VUS électriques, est sur une incroyable montagne russe depuis son entrée en bourse au NASDAQ il y a deux semaines.

Après un départ canon suivi d’une série de hauts et de bas, la valeur de la compagnie a plus que quadruplé dans les derniers jours, incluant un bond de 21% dans la seule journée de lundi. À 160 milliards $US, VinFast vaut maintenant plus que tous les autres fabricants automobiles de la planète à l’exception de Tesla (756 milliards $US) et de Toyota (225 milliards $US).

Oui, c’est exact : ni Mercedes-Benz, ni Volkswagen, ni Ford, ni General Motors n’affiche une valeur boursière aussi élevée en ce moment.

Il faut comprendre que le nombre d’actions publiques de VinFast est relativement faible (1,3 million), ce qui rend son titre beaucoup plus volatile que ceux de ses concurrents. Autrement dit, la valorisation de l’entreprise pourrait être bien différente dans une semaine et dans un mois.

D’ailleurs, plusieurs analystes de marché estiment que la situation de VinFast est exagérée et intenable.

Photo: Dominic Boucher

VinFast, rappelons-le, est contrôlé à environ 99% par Vingroup et le multimilliardaire Pham Nhat Vuong, l’homme le plus riche du Vietnam. Les livraisons aux États-Unis et au Canada ont débuté dans les derniers mois après quelques retards, certains causés par des rappels. Or, moins de 200 exemplaires du VF 8 ont été livrés sur le continent dans la première moitié de l’année.

En mai, une première cargaison de 781 modèles a atterri au port de Nanaimo, en Colombie-Britannique. Le nombre exact qui devait prendre le chemin du Québec n’est pas été spécifié, cependant.

Les premiers exemplaires du VF 9, un modèle de format plus gros avec trois rangées de sièges, ont commencé à être livrés au Canada cet été. Quant aux futures boutiques de Brossard, Saint-Laurent et Québec, leur ouverture prévue en 2023 n’a pas encore de date précise et pourrait être reportée à 2024 dans certains cas. Celle au Carrefour Laval a ouvert ses portes en décembre 2022.

Les véhicules de VinFast, incluant les VF 6 et VF 7 à venir, sont tous fabriqués au Vietnam pour le moment. Une usine d’assemblage en Caroline du Nord doit toutefois amorcer ses activités en 2025.

En vidéo : Le constructeur vietnamien VinFast ouvre ses portes au Guide de l'auto