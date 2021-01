Circuit électrique : Hydro-Québec augmente le tarif des bornes de recharge rapide

Recharger sa voiture électrique sur une borne de recharge à courant continu (BRCC) du Circuit électrique vous coûtera plus cher à partir du 1er février 2021. En effet, Hydro-Québec a annoncé une augmentation du tarif horaire pour l'utilisation de ses bornes.

Alors qu'il fallait débourser 11,78 $ pour une heure passée sur une borne de 400V, le Circuit électrique facturera désormais 12,08 $. Ce tarif s'applique pour les bornes de 50 kW, les bornes rapides les plus répandues dans la province.

En ce qui concerne les nouvelles bornes de 100 kW, plus puissantes, et qui rechargent donc plus rapidement, leur prix est identique pour l'instant. Le Circuit électrique précise toutefois qu'un règlement pour préciser leur montant sera décidé ultérieurement. Il faut donc s'attendre à ce que leur prix soit revu à la hausse dans un avenir rapproché

Pour ce qui est des bornes de niveau 2 (240V), leur prix n'évolue pas et demeure à 2,50 $ la session, ou 1 $ de l'heure selon la borne utilisée.

En vidéo : le Circuit électrique, comment ça fonctionne?