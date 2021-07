Véhicules électriques : Québec reçoit un appui pour 215 bornes rapides

Bonne nouvelle pour les conducteurs de véhicules électriques québécois : le gouvernement du Canada octroie une somme de 9,49 millions $ à Hydro-Québec pour installer 215 bornes de recharge rapide dans la province d’ici la fin de 2022.

L’annonce a été faite hier dans le cadre de la #SemaineCanadienneduVE. Hydro-Québec contribue également au projet à la hauteur de 10,7 millions $.

Ces bornes seront ajoutées à celles du Circuit électrique d’ici la fin de 2022. Près de 65% d’entre elles sont en service et peuvent déjà être utilisées par le public, indique la société d’État.

Photo: Agence QMI

Encore mieux : Hydro-Québec et Ressources naturelles Canada investissent ensemble un peu plus de 3 millions $ en vue de tester des bornes de recharge ultra rapides de nouvelle génération (plus de 100 kW) et ainsi évaluer les technologies de recharge de différents fabricants dans des conditions réelles. On peut penser à Porsche et Hyundai/Kia, entre autres.

Quelque 3 000 bornes de recharge se trouvent présentement dans la belle province, mais seulement 500 sont des bornes rapides. Selon la directrice de l'électrification des transports à Hydro-Québec, France Lampron, il faudra entre 5 000 et 7 000 bornes de recharge rapide pour desservir les 1,5 million de véhicules électriques qui devraient être sur les routes vers 2030.

Rappelons que le Québec tout comme le Canada visent à interdire la vente de véhicules légers neufs avec moteur à combustion à partir de 2035. Actuellement, les véhicules électriques représentent moins de 5% de la flotte totale au pays, mais leur proportion grimpe à 8% au Québec et à 12% en Colombie-Britannique.

En vidéo : Le Circuit électrique, comment ça fonctionne?