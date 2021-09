Circuit électrique : de nouvelles bornes ultra rapides en essai pilote

Le Circuit électrique compte actuellement environ 3 200 bornes de recharge publiques au Québec et en Ontario, dont plus de 500 permettent la recharge rapide (50 et 100 kilowatts). Or, la technologie des véhicules électriques évolue très rapidement et ce ne sera bientôt pas suffisant.

Pour cette raison, le réseau créé par Hydro-Québec a implanté trois bancs d’essai afin de tester la recharge dite « ultra rapide » à 100 kilowatts et plus, dont celui mis en service jeudi derrière le garage municipal de la Ville de Laval.

On y trouve deux bornes de 350 kilowatts qui sont accessibles tant aux véhicules légers qu’aux véhicules plus lourds. Tous les modèles dotés d’un socle de recharge rapide pourront les utiliser, peu importe leur vitesse et leur capacité de recharge.

Les deux autres bancs d’essai du Circuit électrique pour la recharge ultra rapide sont situés dans l’aire de service de la Porte-du-Nord (autoroute 15) dans les Laurentides, avec deux bornes de 125 kilowatts, ainsi que dans l’aire de service de Magog (autoroute 10) dans les Cantons-de-l’Est, avec une borne de 350 kilowatts et une seconde de 160 kilowatts.

« Le Circuit électrique s’est donné pour mission d’offrir aux électromobilistes un réseau de recharge public fiable, doté de technologies de recharge adaptées à tous les véhicules électriques. Ces technologies progressent vite et nous nous assurons de déployer les bonnes bornes de recharge au bon moment et aux bons endroits pour permettre les déplacements en véhicule électrique partout au Québec », a déclaré France Lampron, directrice de l’électrification des transports à Hydro-Québec.

Rappelons que la société d’État a légèrement augmenté le tarif horaire pour l'utilisation de ses bornes de recharge rapide le 1er février dernier. Par exemple, celles de 50 kilowatts coûtent maintenant 12,08 $ de l’heure au lieu de 11,78 $.

En vidéo : Le Circuit électrique, comment ça fonctionne?