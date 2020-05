Le Circuit électrique, comment ça fonctionne?

Au Canada, le Québec demeure le marché le plus important en ce qui a trait aux ventes de véhicules électriques.

Comme il y a plus de voitures électriques sur nos routes, on a aussi besoin de davantage de bornes de recharge. C’est là que le Circuit électrique entre en jeu.

Plus important réseau de recharge public au pays, le Circuit électrique a été implanté par Hydro-Québec en 2012. Il compte désormais plus de 2500 bornes de recharge à travers le Québec, mais aussi dans l'Est de l'Ontario.

Bornes différentes, prix différents

La très grande majorité des bornes offertes par le Circuit électrique sont de 240 volts, aussi appelées bornes de niveau 2. Celles-ci permettent de recharger complètement une voiture en quelques heures, tout dépendamment du modèle.

Pour ces bornes, deux tarifs sont en vigueur. La grande majorité coûtent 1 $ pour chaque heure où le véhicule est branché, et ce peu importe si la recharge est complétée ou non. D'autres coûtent 2,50 $ pour l’ensemble de la session de recharge, et ce peu importe le temps total.

Photo: Joël Lemay/Agence QMI

Pour une recharge plus rapide, des bornes de 400 volts sont aussi mises à la disposition des utilisateurs du Circuit électrique. Plus rares, celles-ci sont aussi pas mal plus chères. Depuis janvier 2020, on charge 11,78 $ pour chaque heure d’utilisation. En Ontario, le montant facturé pour l'utilisation de ces bornes est même plus élevé, à 17 $ par heure. Heureusement, elles permettent de recharger plusieurs modèles jusqu’à 80% de leur charge en moins d’une heure.

En date du 30 avril 2020, on dénombrait 2508 bornes de recharge dans le réseau du Circuit électrique, dont 305 bornes à recharge rapide de 400 volts. Les bornes du Circuit sont compatibles avec tous les véhicules électriques vendus au Canada à l’exception des modèles de Tesla, qui nécessitent un adaptateur.

Les sites de recharge du Circuit son éparpillées à travers la province, mais on peut en trouver dans plusieurs quincailleries Rona, épiceries Métro et restaurants St-Hubert. Une application mobile disponible sur iOS et Android permet d’accéder à une carte indiquant en temps réel où sont les stations de recharge et si elles sont libres ou en cours d’utilisation.

Le Circuit électrique en chiffres

- 2508 bornes de recharge

- 72 011 membres

- 212 755 recharges en 2020

- 6 537 561 litres d’essence économisés

- 15 690 tonnes d’émissions de CO2 évitées