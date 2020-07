C’est quoi, le Circuit électrique?

J’ai lu récemment votre essai du Mitsubishi Outlander PHEV, où vous mentionnez la recharge sur le Circuit électrique? Pouvez-vous spécifier de quoi il s’agit?

-------------

Bonjour Jonathan,

Le Circuit électrique est un réseau de recharge public pour véhicules électriques mis sur pied par Hydro-Québec. Il s’agit du plus important réseau du genre dans la province, avec plus de 2500 bornes de recharge installées majoritairement au Québec, mais aussi dans l’Est de l’Ontario.

Le Circuit électrique compte deux types de bornes, soit celles de Niveau 2 et celles de Niveau 3.

La grande majorité des bornes sont de type Niveau 2, aussi appelées bornes de 240 volts. Celles-ci permettent de recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable en quelques heures, tout dépendamment du modèle. Pour ces bornes, deux tarifs sont en vigueur. La grande majorité coûtent1 $ pour chaque heure où le véhicule est branché, et ce peu importe si la recharge est complétée ou non. D'autres coûtent 2,50 $ pour l’ensemble de la session de recharge, peu importe le temps d’utilisation total.

Quant aux bornes de Niveau 3, ou BRCC (pour bornes de recharge à courant continu), celles-ci sont conçues pour recharger un véhicule plus rapidement, permettant à la plupart des modèles de retrouver 80% de leur charge en moins d’une heure. Le coût d’utilisation de ces bornes est de 11,78 $ par heure au Québec et de 17 $ par heure en Ontario. La facturation se fait à la minute.

Il est possible de trouver les bornes de recharge à proximité et même d’entamer une session à l’aide de l’application du Circuit électrique, disponible sur iOS et Android. L’application a d’ailleurs fait l’objet d’une refonte en juin dernier.

En date du 30 avril 2020, on dénombrait 2508 bornes de recharge dans le réseau du Circuit électrique, dont 305 BRCC. Les bornes du Circuit sont compatibles avec tous les véhicules électriques vendus au Canada à l’exception des modèles de Tesla, qui nécessitent un adaptateur.

En vidéo: 10 véhicules qui devraient offrir une version électrique