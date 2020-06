Du nouveau pour l’application du Circuit électrique

Le Circuit électrique a présenté aujourd’hui la nouvelle mouture de son application mobile, disponible gratuitement sur Android et iOS.

Plus important réseau de bornes de recharge publiques au Québec, le Circuit électrique est devenu un incontournable pour les propriétaires de véhicules électriques de la province.

Grâce à une application mobile revampée, les utilisateurs peuvent désormais trouver des bornes plus facilement. La carte géographique utilisée dans l’application est plus performante et permet de cibler plus rapidement où sont les bornes libres à proximité de l’utilisateur.

Le Circuit électrique permet également une plus grande personnalisation qu’auparavant. L’utilisateur peut se créer un profil et indiquer quel modèle de véhicule il conduit, ce qui permettra à l’application de planifier un trajet en ciblant les bornes de recharge où arrêter en fonction de l’autonomie de la voiture.

Photo: Circuit électrique

La présentation graphique de l’application a été grandement mise à jour. On a maintenant droit à un esthétique plus épuré. « La version 2020 de l’application mobile du Circuit électrique a pour objectif d’amener l’expérience client des électromobilistes à un niveau supérieur », a commenté France Lampron, directrice en électrification des transports chez Hydro-Québec.

Le Circuit électrique compte désormais plus de 2500 bornes de recharge à travers le Québec et l’Est de l’Ontario. De ce nombre, on retrouve 305 bornes à recharge rapide qui permettent à la majorité des modèles électriques de retrouver 80% de leur charge en moins d’une heure.

En vidéo: le Circuit électrique, comment ça fonctionne?

Le Circuit électrique en chiffres

- 2508 bornes de recharge

- 72 011 membres

- 212 755 recharges en 2020

- 6 537 561 litres d’essence économisés

- 15 690 tonnes d’émissions de CO2 évitées

* Statistiques en date du 30 avril 2020