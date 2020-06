Photo: Tesla

Ça fait maintenant plus d’un an que le nouveau rabais fédéral pour l’achat ou la location sur 48 mois de véhicules électriques (et certains hybrides rechargeables) est entré en vigueur et les ventes ont connu une hausse substantielle depuis ce temps.

Selon Mobilité électrique Canada, par exemple, il s’est vendu 11 978 véhicules branchables au pays lors du premier trimestre de 2020 (partiellement affecté par la COVID-19), soit 49% plus que durant la même période de 2019. En mars, ces modèles ont augmenté leur part de marché à 5,6%, un record.

En un an, il y a aussi eu des changements du côté de l’offre des constructeurs automobiles. Nous faisons donc ici l’exercice de vous présenter un survol des véhicules 100% électriques disponibles au Canada en juin 2020. À noter que seuls les modèles dont les prix ont été annoncés et qui peuvent être commandés dès maintenant ont été considérés.

Sachez que d’autres s’ajouteront dans les mois à venir, comme le Mercedes-Benz EQC et le Volvo XC40 Recharge, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!