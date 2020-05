Voitures électriques et confinement: quelques conseils

Il y a quelques jours, nous vous avons donné cinq trucs pour garder votre voiture en bon état de marche si vous devez rester à la maison au lieu d’aller au travail comme à l’habitude.

Bien sûr, il ne faut pas oublier ceux qui possèdent une voiture électrique. Quelles sont les choses importantes à savoir et les précautions à prendre? Pour répondre à cette question, nous nous tournons vers Bob Taenaka, responsable technique sénior en charge du développement des batteries chez Ford.

Le premier point à s’assurer, dit-il, c’est que la batterie à haut voltage – celle qui alimente le ou les moteurs électriques – se trouve au moins à 10% de sa capacité afin d’éviter qu’elle se draine complètement pendant cette période d’inactivité.

Si vous gardez votre voiture électrique dans l’entrée ou dans le garage sans la brancher, Taenaka conseille donc d’avoir un niveau de charge entre 10% et 80%. Avec ce seuil minimal, elle pourra résister pendant plus de six mois.

Photo: Germain Goyer

Dans le cas de la batterie de 12 volts, le fait d’avoir roulé et/ou branché la voiture pendant huit heures ou plus au cours du dernier mois devrait suffire. Toutefois, comme ce type de batterie se vide beaucoup plus rapidement, surtout en étant connecté au véhicule, il serait sage de suivre l’un ou l’autre de ces conseils si vous prévoyez ne pas conduire pendant plus de 30 jours :

Garder le véhicule branché à votre prise ou station de recharge domestique;

Relier votre batterie de 12 volts à un chargeur intelligent qui s’occupera d’effectuer une recharge lente en continu;

Déconnecter la borne négative de la batterie de 12 volts.

Dans ce dernier cas, Taenaka émet quelques rappels et mises en garde. D’abord, n’oubliez pas votre clé à l’intérieur, car vous pourriez en avoir besoin pour verrouiller ou déverrouiller les portières. Ensuite, si la voiture se trouve dans le garage et que la batterie de 12 volts est dans le coffre, gardez le coffre ouvert.

Et finalement, bien que les voitures électriques (et leurs batteries) soient conçues pour pouvoir rester longtemps à l’extérieur en plein soleil, l’idéal advenant une période de chaleur extrême est de stationner la vôtre à l’ombre ou dans le garage afin de soulager la batterie et de prolonger sa durée de vie.

En vidéo: les 10 voitures électriques avec la meilleure autonomie