Essence ou électrique : quelle voiture est la plus économique?

Je songe à acheter mon premier véhicule électrique, mais j’ai encore des doutes. Plusieurs personnes dans mon entourage me disent que c’est encore trop cher et que les prix vont baisser. Qu’en pensez-vous?

Bonjour Chantal,

Il y a fort à parier que le prix des véhicules électriques continuera de descendre dans un horizon de quelques années. Le choix de modèles deviendra également de plus en plus intéressant et l’autonomie des batteries devrait également s’améliorer.

Cela dit, si les voitures électriques d’aujourd’hui correspondent à vos besoins et que vous utilisez fréquemment votre véhicule, il est fort probable qu’il soit plus avantageux pour vous à long terme d’opter pour un modèle électrique.

L’année dernière, nous avons publié une analyse que vous pouvez retrouver ici qui comparait les coûts d’achat et d’utilisation d’une Honda Civic et d’une Nissan Leaf. Bien que la Civic soit plus abordable à l’achat, sa consommation a un impact direct sur le coût mensuel que vous paierez pour son utilisation. En parcourant 20 000 kilomètres annuellement, la Civic vous coûtera environ 185 $ d’essence par mois (avec une moyenne à 1,35 $ le litre). Avec la Leaf, vous ne paierez que 37 $ d’électricité par mois (à 10,8 cents par kWh).

Pour ce qui est du coût du véhicule à l’achat, il est vrai que certains véhicules électriques pourraient être plus abordables d’ici trois ou quatre ans. Cela dit, il y a fort à parier que les subventions actuellement offertes par les gouvernements ne seront plus en vigueur à ce moment. Même si la Leaf affiche un PDSF assez élevé (44 298 $), son éligibilité à ces subventions totalisant 13 000 $ (après les taxes) au Québec en font un véhicule nettement plus abordable que ce que l’on pourrait croire.

Mentionnons tout de même qu’à l’achat d’un modèle électrique, il est fortement recommandé de faire installer une borne de recharge à votre domicile. Cela dit, cette dépense d’un peu plus de 1000 $ (en incluant les subventions) sera rapidement amortie par l’argent que vous économiserez à la pompe.

Bref, si vous parcourez assez de kilométrage, l’achat d’un véhicule électrique pourrait être un choix avantageux économiquement.

