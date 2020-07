Nissan Ariya 2022 : un VUS 100% électrique s'amène

Une décennie après le lancement de la LEAF, Nissan répond à la demande grandissante des consommateurs pour un VUS électrique en dévoilant l’Ariya, un modèle qui incarne le début d’une nouvelle ère pour le constructeur japonais.

Si le nom vous paraît vaguement familier, c’est parce que Nissan l’avait d’abord présenté sous forme de concept au Salon de l’auto de Tokyo l’automne dernier.

« L’Ariya est une pièce importante de notre plan qui consiste à lancer 10 nouveaux modèles en 20 mois, tous dotés des technologies électrifiées, automatisées et connectées les plus avancées qui soient, a déclaré le chef des opérations de Nissan, Ashwani Gupta, lors de l’événement virtuel qui s’est déroulé à Yokohama. L’Ariya jouera un grand rôle dans l’atteinte de notre objectif de vendre plus d’un million de véhicules hybrides et électriques d’ici la fin de l’année 2023. »

Quatre versions

Le Nissan Ariya propose un choix de deux rouages et deux batteries, pour un total de quatre versions. Celles à traction exploitent un seul moteur électrique, tandis que les autres à transmission intégrale e-4ORCE en ont deux.

Démontré à l’aide d’une LEAF modifiée au dernier CES à Las Vegas, le système e-4ORCE allie une gestion efficace et ultra précise du moteur avant et du moteur arrière avec un usage important du freinage régénérateur pour assurer un meilleur contrôle des mouvements de la carrosserie et une tenue de route optimale dans les virages ainsi que sur les chaussées glissantes. Il fait aussi appel à la répartition du couple entre les roues pour aider à conserver une trajectoire idéale dans les courbes.

Quant aux batteries disponibles, leur capacité s’élève à 63 et 87 kWh, ce qui confère au Nissan Ariya une autonomie variant de 321 à 482 kilomètres selon les données préliminaires de la compagnie.

La puissance des modèles à un moteur se chiffre à 160 kilowatts (214 chevaux), assortie d’un couple de 221 livres-pied. Dans le cas des modèles à deux moteurs, on parle de 290 kilowatts (389 chevaux) et d’un couple de 443 livres-pied.

Photo: Nissan

Design futuriste

Bâti sur une toute nouvelle plateforme pour véhicules électriques baptisée Alliance, le Nissan Ariya 2022 se démarque par son look futuriste qui demeure extrêmement fidèle au concept. À 4 645 millimètres de long (sur un empattement de 2 776 millimètres) et 1 899 millimètres de large, ses dimensions extérieures se rapprochent beaucoup de celles du Rogue. Par contre, l'espace intérieur se compare au Murano.

Ornée d’un nouveau logo Nissan illuminé par une vingtaine de DEL, la calandre fermée à motif kumiko réinvente le traitement « V-Motion » des autres produits de la marque. Elle est flanquée d’ouvertures verticales dans les coins du pare-chocs et surmontée de phares à DEL ultra minces.

On note également des roues de 19 ou 20 pouces de style hélice et un aileron arrière ajouré au sommet du hayon très incliné. En passant, les feux arrière demeurent sombres quand le véhicule n’est pas en marche. Neuf couleurs de carrosserie sont offertes, dont six qui s’accompagnent d’un toit noir contrastant.

À l’intérieur, les designers ont créé un environnement de type lounge avec un plancher plat et dégagé, les fameux sièges zéro gravité de Nissan de même qu’un ingénieux rangement central comprenant un plateau escamotable qui peut servir de table de bureau ou à manger.

Photo: Nissan

Le poste de pilotage présente des commandes minimalistes et affleurantes (à réponse haptique) sur la planche de bord et la console. Deux écrans de 12,3 pouces entièrement personnalisables fournissent toute l’information voulue au conducteur, un affichage tête haute en couleur place les données les plus importantes directement dans notre champ de vision et, pour ajouter une touche d’éclat, une ligne s’illumine tout autour de la cabine en fonction du mode de conduite.

Technologie à l’honneur

Tel que mentionné plus tôt, le Nissan Ariya mise sur des technologies de pointe. En fait, c’est l’expression la plus évoluée du concept de Mobilité intelligente de Nissan, à commencer par le système de conduite semi-autonome ProPILOT Assist 2.0 qui permet de relâcher le volant sur l’autoroute (tant qu’on demeure attentif à la route). Il y a également le dispositif e-Pedal qui minimise grandement le recours à la pédale de frein.

Le Bouclier de sécurité 360 de Nissan réunit pour sa part des aides à la conduite comme le freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons, l’avertissement de sortie de voie, la surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et les phares de route automatiques. À cela s’ajoutent l’écran de visualisation à 360 degrés, l’avertisseur intelligent de collision avant et plus encore.

Photo: Nissan

Il est possible d’ajuster les réglages par commande vocale (l’Ariya comprend le langage naturel) et de mettre à jour les logiciels à distance. L’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait sans fil et l’assistant Alexa d’Amazon est inclus pour faciliter encore plus la vie des occupants.

Le Nissan Ariya 2022 sera commercialisé au Canada à partir de la deuxième moitié de 2021. Plus de détails sur l’équipement et les versions spécifiques à notre marché seront annoncés dans les mois à venir. Il est bien sûr trop tôt pour parler de prix.

En vidéo: Antoine Joubert présente le concept Nissan Ariya à Tokyo