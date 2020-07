Nissan réinvente son image avec l’Ariya

Le tout nouveau VUS électrique Nissan Ariya 2022 présenté cette semaine est un modèle que bien des gens attendaient – non seulement les consommateurs, mais aussi les dirigeants de la marque.

Question de mieux comprendre son design et tout ce qu’il représente, Le Guide de l’auto a participé à une table ronde avec le directeur de Nissan Canada, Steve Milette, le directeur mondial des programmes de design de Nissan, Giovanny Arroba, et le vice-président mondial de la planification des produits de Nissan Motor, Pierre Loing.

Voici ce que nous y avons appris.

Héritier de la Nissan LEAF

Si la LEAF est arrivée comme un produit plus marginal au sein de la gamme il y a environ 10 ans, le Nissan Ariya a été développé comme la nouvelle pièce maîtresse du constructeur pour les années à venir. Il marque le début d’un tout autre chapitre et donnera le ton à ce qui s’en vient.

D’ailleurs, Nissan en profite pour inaugurer un nouveau logo, plus moderne et simplifié. Celui-ci fera graduellement son apparition dans les communications physiques et numériques, chez les concessionnaires et sur d’autres véhicules dans le futur. Dans le cas des modèles électriques comme l’Ariya, il sera même illuminé pour signaler le changement de voie de Nissan.

Photo: Nissan

Incarnant ce que la compagnie appelle le « futurisme japonais intemporel », le Nissan Ariya vise à en mettre plein la vue, comme si un prototype dévoilé dans un Salon de l’auto se retrouvait du jour au lendemain dans votre entrée. En fait, c’est presque le cas, car la version de production de l’Ariya est extrêmement similaire au concept aperçu à Tokyo l’automne dernier.

L’idée de Nissan avec ce véhicule était de reproduire la pureté et la puissance de la motorisation électrique dans le design, tant extérieur qu’intérieur. Ça passe notamment par des lignes très aérodynamiques et un habitacle à la fois spacieux et relaxant de type lounge. Voilà pourquoi Giovanny Arroba et Pierre Loing ont fait allusion aux trains à grande vitesse Shinkansen lors de la discussion.

Comme vous le voyez aussi, le devant de l’Ariya réinvente la calandre « V-Motion » de Nissan. Une partie sera éventuellement transposée sur d’autres véhicules de la marque, alors que des éléments comme le panneau à motif kumiko sont réservés aux modèles électriques.

Photo: Nissan

Nouvelle plateforme

Le fait d’utiliser une toute nouvelle plateforme pour véhicules électriques, baptisée Alliance, a bien sûr donné beaucoup de liberté aux designers. La batterie montée sous le plancher et l’absence d’un tunnel de transmission laissent plus d’espace pour les jambes, évidemment, mais voici un autre exemple : le système de chauffage et de climatisation réside sous le capot, ce qui a permis d’intégrer à la place un ingénieux rangement comprenant un plateau repliable qui peut servir de table de bureau ou à manger.

D’autre part, la console centrale ajustable peut se déplacer selon les préférences du conducteur et sa position peut être mémorisée dans un profil afin de se régler automatiquement les fois subséquentes. La surface à l’avant réunit un nouveau levier de vitesses et des commandes affleurantes à réponse haptique, comme sur la planche de bord. Ces dernières contribuent grandement à l’aspect futuriste du décor.

Photo: Nissan

Enfin, souci écologique oblige, des matériaux responsables se retrouvent à bord, comme du cuir synthétique à place du cuir naturel. Les designers ont plutôt misé sur les textures, les accents contrastants et l’éclairage pour rendre l’habitacle plus sophistiqué et haut de gamme, comme cette mince ligne illuminée qui ceinture le poste de pilotage.

Rappelons en terminant que le Nissan Ariya 2022 proposera des versions à traction et à rouage intégral ainsi qu’un choix de deux batteries, l’autonomie variant de 321 à 482 kilomètres et la puissance, de 214 à 389 chevaux. Il arrivera au Canada quelque part vers la fin de 2021.

