Les pickups électriques, c'est pour quand?

Je dois changer mon Ford F-150 l’année prochaine et j’aimerais faire le saut vers un modèle hybride rechargeable ou électrique. Je dois remorquer des charges assez lourdes (environ 7000 livres) et je désire conserver une camionnette. Y a-t-il des modèles qui pourraient m’intéresser?

Bonjour Simon,

Malheureusement, il va falloir attendre un peu plus longtemps avant que des camionnettes électriques ou hybrides rechargeables arrivent chez nos concessionnaires.

Pour 2021, le seul modèle qui pourrait se rapprocher de vos critères sera la Ford F-150 2021, qui sera disponible en version hybride pour la première fois de son histoire. Toutefois, le véhicule ne pourra pas circuler en mode 100% électrique.

On sait que Ford travaille déjà sur une version 100% électrique de son F-150, mais on n’attend pas son dévoilement avant la mi-2022, probablement comme modèle 2023. Chevrolet travaille également à offrir une variante électrique de son Silverado, mais encore une fois, ça prendra encore du temps.

Du côté des constructeurs moins traditionnels, on sait que Tesla compte commercialiser son controversé Cybertruck prochainement. Il est d’ailleurs déjà possible de commander le vôtre, mais les premiers exemplaires à être livrés au Québec arriveront probablement en 2022. Même chose pour le Rivian R1T, dont on attend toujours des détails quant aux délais de livraison.

Bref, la demande pour les camionnettes électriques est bien réelle et sachez que les constructeurs y travaillent. Malheureusement, ce ne sera pas pour 2021.

