Bornes de recharge : le Circuit électrique et ChargePoint joignent leurs forces

Le réseau de bornes ChargePoint et le Circuit électrique d’Hydro-Québec ont annoncé ce matin que leurs bornes de recharge seront désormais interopérables.

Les membres de ChargePoint et du Circuit électrique seront donc en mesure de recharger leur véhicule aux bornes de l’autre réseau sans devoir créer un autre compte ni souscrire un autre abonnement.

Les membres du Circuit électrique pourront ainsi accéder à 40 000 bornes de recharge supplémentaires en Amérique du Nord et ceux de ChargePoint, à 3 300 bornes du Circuit électrique, dont près de 600 bornes rapides.

« Nous avons toujours souhaité simplifier la vie des électromobilistes et les accompagner dans leurs déplacements, a dit France Lampron, directrice – Mobilité à Hydro-Québec. Cette nouvelle connexion en itinérance démontre une fois de plus notre engagement en ce sens, en donnant à nos membres l’accès au plus vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques d’Amérique du Nord et en facilitant leurs déplacements hors Québec. »

Pour ce qui est de la tarification, les coûts en vigueur demeureront les mêmes pour chaque réseau. Si les tarifs sont pratiquement tous les mêmes d’une borne à l’autre du Circuit électrique, ils varient grandement chez ChargePoint.

Mercedes se joint à la partie

En plus de cette nouvelle association avec ChargePoint, le Circuit électrique a également signé une entente avec le constructeur Mercedes-Benz.

L'écosystème Mercedes me Charge sera désormais intégré au Circuit électrique, ce qui permettra aux conducteurs de Mercedes électrique de bénéficier du vaste réseau du Circuit électrique, qui compte plus de 3300 bornes au Québec et en Ontario.

Rappelons que Mercedes-Benz s’apprête à commercialiser sa première voiture 100% électrique au Canada, la berline de luxe EQS. Un véhicule utilitaire baptisé EQB suivra peu de temps après.

