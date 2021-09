Photo: Germain Goyer

Les 17, 18 et 19 septembre derniers, le Stade olympique était l’hôte du Salon du véhicule électrique de Montréal.

Pour les mordus d’automobile ou pour ceux et celles qui sont en quête d’un premier véhicule électrique, ce salon était l’endroit tout désigné.

En plus des nombreux véhicules exposés et des essais organisés, pas moins d’une trentaine de conférences ont été prononcées au cours de la fin de semaine. Parce que la mobilité électrique dépasse l’automobile, on trouvait également sur place des vélos, des mobylettes et des motocyclettes… électriques bien entendu.

Parmi les voitures les plus convoitées sur place, notons la Hyundai Ioniq 5, la Polestar 2, l’Imperium ET5, la Toyota Mirai, la Audi RS e-tron GT, la Porsche Taycan S Cross Turismo et… la Volkswagen Beetle convertie à l’électricité et décorée aux couleurs de la Rôtisserie St-Hubert.

D’après les données fournies par l’organisation, l’événement a accueilli pas moins de 25 228 visiteurs, soit une légère diminution en comparaison avec la troisième édition du salon.

Il est à noter que Salon du véhicule électrique de Québec aura lieu les 1er, 2 et 3 octobre prochains.

Quant à la cinquième édition du salon de Montréal, elle aura lieu dès le printemps, au Stade olympique, les 22, 23 et 24 avril 2022.