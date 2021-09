En vidéo : le Guide de l’auto au Salon du véhicule électrique

Après une pause forcée en 2020, le Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM) reprenait du service au Stade olympique en fin de semaine dernière.

En plus de présenter plusieurs modes de transports électriques tels que des vélos, mobylettes et motocyclettes, le SVEM a réussi à attirer plusieurs constructeurs automobiles qui ont exposé leurs modèles les plus récents.

Les visiteurs ont notamment pu observer de plus près la Hyundai IONIQ 5, la Polestar 2, la Audi RS e-tron GT et la Toyota Mirai, pour ne nommer que celles-là.

Le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert s’est rendu sur place pour effectuer une visite guidée de l’évènement, dont vous pouvez visionner le compte-rendu dans la capsule au haut de cet article.

Antoine s’est notamment entretenu avec Christian Dubois, responsable de la marque Imperium Motors au Canada. Ce distributeur chinois s’apprête à se lancer sur le marché canadien avec le SEV (anciennement ET5), un VUS de format compact similaire à un Toyota RAV4 ou à un Nissan Rogue. Avec un prix de départ sous la barre des 40 000 $, c’est un modèle à surveiller!

On a également pu observer une Volkswagen Coccinelle 1967 aux couleurs de St-Hubert qui a été convertie à l’électricité à l’aide d’un moteur de Tesla Model 3. Toute une transformation!

Après un passage à Montréal, le Salon du véhicule électrique sera présenté à Québec du 1er au 3 octobre.