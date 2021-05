Des bornes de recharge québécoises bientôt à New York

Les affaires vont bien pour FLO | AddÉnergie, opérateur du réseau de bornes de recharge FLO pour véhicules électriques, dont l’usine est située à Shawinigan, en Mauricie.

Quelques jours après avoir signé une entente avec General Motors pour faire partie de sa nouvelle plateforme Ultium Charge 360, la compagnie annonce un projet pilote avec la Ville de New York pour l’installation de 120 bornes de recharge

Plus précisément, au cours des prochains mois, une centaine de bornes FLO se retrouveront en bordure de rue dans 34 endroits différents de la « Grosse Pomme », répartis à travers les cinq arrondissements. Les 20 autres seront installées à quatre endroits et serviront à soutenir le processus d’électrification du parc automobile de la Ville.

« Notre stratégie d’expansion aux États-Unis est actuellement en mode accéléré, et c’est là une étape importante pour nous », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO | AddÉnergie.

Le projet de New York représente le deuxième plus important déploiement urbain de bornes FLO aux États-Unis, après celui de Los Angeles. Toutes les bornes seront alimentées par Con Edison, qui coordonnera également les travaux d’installation avec le Département des Transports de la Ville de New York.

Dans un milieu urbain extrêmement densifié comme celui-là, la recharge résidentielle n’est bien souvent pas possible, d’où la nécessité d’avoir un solide réseau de bornes en bordure de rue. Si les automobilistes new-yorkais adoptent les véhicules électriques au même rythme que les Québécois dans les prochaines années, les services de FLO | AddÉnergie pourraient à nouveau être mis à contribution.

En octobre dernier, l’entreprise annonçait son intention de déployer 3000 bornes de recharge pour véhicules électriques en Ohio, en Indiana et au Kentucky au cours des prochaines années.

En vidéo: les 10 véhicules électriques qui offrent la meilleure autonomie