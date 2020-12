Le nouvelle Corvette est-elle une vraie Corvette?

On parle souvent de voitures au travail, et plusieurs disent que la nouvelle Chevrolet Corvette n’est pas une vraie Corvette. Qu’est-ce qu’ils veulent dire, et est-ce que c’est vraiment le cas?

Bonjour Michel,

Votre question démontre bien la réaction qu’a suscitée l’arrivée de la nouvelle Corvette auprès d’une certaine clientèle. Quand certains disent qu’il ne s’agit pas d’une vraie Corvette, ils font référence au fait qu’elle vient rompre avec la recette éprouvée qui a servi aux sept générations précédentes : un gros moteur sous un long capot, qui envoie sa puissance aux roues arrière.

Photo: Chevrolet

Or, la version actuelle offre toujours un gros moteur, une version modernisée du V8 de 6,2 litres auquel sont habitués les amateurs de Corvette. Par contre, celui-ci n’est pas placé à l’avant de la voiture, mais plutôt en position centrale, comme dans une voiture exotique.

Là est le principal problème pour plusieurs! Comment peut-on parler de Corvette alors qu’on rompt avec une formule éprouvée?

Photo: Marc Lachapelle

De notre côté, nous voyons cette Corvette C8 comme l’évolution logique des choses. La Corvette, pour General Motors, a toujours été la voiture qui devait démontrer tout le savoir-faire technique de la marque américaine. La voiture qui, pour une fraction du coût, devait pouvoir rivaliser, en performances, avec les voitures les plus exotiques.

Cette C8, donc, conserve cette philosophie. La Corvette la moins dispendieuse débute à 67 898 $. Pour ce prix, vous avez une voiture qui est non seulement relativement confortable dans la vie de tous les jours, mais également capable de rivaliser, sur une piste, avec des Porsche 911 et des Mercedes-AMG GT, qui se vendent beaucoup plus cher.

Ainsi, la prochaine fois que l’un de vos collègues vous dit que ce n’est pas une vraie Corvette, vous pourrez lui répondre que ce n’est pas la position du moteur qui fait d’une Corvette une Corvette, mais plutôt la valeur du produit et surtout son excellent rapport prix/performance.

