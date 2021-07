Voici la Chevrolet Corvette à quatre places qui n’a jamais vu le jour

Vous trouvez que la nouvelle Chevrolet Corvette de huitième génération (C8) n’est pas une vraie Corvette en raison de son moteur central? Maintenant, que diriez-vous si la compagnie avait transformé son ancêtre en bolide à quatre places?

Via son compte Instagram, l’équipe de General Motor Design vient de partager des images d’un concept de Corvette de type 2+2 réalisé en 1962 mais qui n’a jamais abouti à un modèle de production, Chevrolet n’ayant retenu que le coupé biplace au moment de lancer la deuxième génération pour l’année 1963.

Cela dit, certains éléments ont été conservés, principalement la vitre arrière divisée. Créée dans le but d’offrir plus d’espace et d’être plus pratique au quotidien, cette Corvette se voulait apparemment une riposte à la Ford Thunderbird.

Photo: General Motors Design/Instagram

Selon le constructeur, la voiture a dû être allongée de 150 millimètres afin de pouvoir intégrer les deux places arrière, portant son empattement à 2 640 millimètres environ. Les portières étaient aussi plus longues question de faciliter l’entrée et la sortie des passagers, tandis que le toit légèrement relevé maximisait le dégagement au niveau de la tête.

Larry Shinoda, l’auteur du concept, a raconté qu’un dirigeant de GM est resté coincé à l’arrière de la voiture lors d’un essai, car le siège devant lui avait bloqué. Nul doute que cette fâcheuse anecdote a contribué à sceller le sort de la Corvette à quatre places.

Photo: General Motors Design/Instagram

Un multisegment Corvette?

Plus tôt cette année, rappelons-le, des sources au sein de Chevrolet ont laissé entendre que la compagnie travaillait sur différents concepts inspirés de la Corvette dans l’optique de cibler un plus grand nombre de gens. Grosso modo, l’idée est de combiner la grande sportivité et le design racé de la Corvette C8 avec de l’espace et du rangement additionnels, tout en offrant plus de confort.

Ainsi, tout comme Ford a lancé un multisegment électrique inspiré de la légendaire Mustang, la Mustang Mach-E, GM serait en train d’élaborer un plan pour fabriquer au moins un véhicule électrique à partir de la Corvette. Parions qu’un tel modèle ferait encore plus jaser qu’une simple Corvette à quatre places. Qu’en dites-vous?

