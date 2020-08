Joe Biden parle d’une Corvette électrique de 320 km/h et la toile s’enflamme

Le candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle américaine, Joe Biden, apparaît dans une nouvelle vidéo promotionnelle où il aborde les véhicules électriques et comment les États-Unis peuvent en profiter pour dominer le marché du 21e siècle.

Grand fan de la Chevrolet Corvette (il conduit toujours la décapotable 1967 de deuxième génération que son père lui avait donnée en guise de cadeau de mariage), l’ancien vice-président sous Barack Obama fait même une déclaration qui ne cesse d’enflammer la toile depuis deux jours.

« En passant, on me dit qu’ils sont en train de fabriquer une Corvette électrique qui peut rouler à 200 milles à l’heure. Vous pensez que je blague? Non, je ne blague pas », dit-il en riant à la fin.

Joe Biden a-t-il des informations que nous n’avons pas? Rappelons que l’ingénieur en chef de la Corvette, Tadge Jeuchter, a affirmé en décembre dernier qu’une Corvette à batterie allait inévitablement venir un jour, sans toutefois donner plus de précisions.

Bien sûr, il est facile de jouer avec les mots. Biden peut avoir fait allusion à une Corvette électrique simplement parce qu’elle utilise un ou plusieurs moteurs électriques, mais il pourrait s’agir en réalité d’une hybride. D’ailleurs, c’est ce que la prochaine Corvette ZR1 risque de devenir selon les dernières rumeurs.

Celle-ci aurait droit à un V8 biturbo, à deux moteurs électriques et à quatre roues motrices. Sa puissance dépasserait même les 850 chevaux, soit environ 100 de plus que l’actuelle ZR1 et un nouveau sommet pour une Corvette de production. Et n’oublions pas la Corvette ZORA hybride de 1 000 chevaux qui serait en préparation pour 2025.

Pour ce qui est de la vitesse mentionnée par Biden, elle n’a rien de renversante. Après tout, cette même ZR1 atteint déjà 212 mi/h (341 km/h). La nouvelle Corvette Stingray 2020 de 495 chevaux, pour sa part, est capable de filer jusqu’à 194 mi/h (312 km/h).

Hybride ou entièrement électrique, peu importe, la Corvette est destinée à s’électrifier. On prévoit d’ici quelques années tout un duel entre elle et la future Tesla Roadster, qui serait en mesure de générer 1 000 chevaux et boucler le 0-100 km/h en deux secondes, voire 1,1 seconde lorsque munie d’un ensemble de propulseurs à jet d’air froid développés par SpaceX.

En vidéo : Sur la route avec la Chevrolet Corvette Z51 2020