Voici la Toyota Corolla Cross qui risque de venir au Canada

À pareille date l’an dernier, Toyota abandonnait l’idée de fabriquer des Corolla dans sa nouvelle usine conjointe avez Mazda à Huntsville, en Alabama, à compter de 2021. À la place, le géant nippon disait plutôt vouloir construire un nouveau VUS qui ne fait actuellement pas partie de son catalogue mondial et qui se positionnerait entre le multisegment sous-compact C-HR et le méga populaire RAV4.

Plusieurs croyaient alors qu’on aurait droit à une version de série du concept FT-4X dévoilé au Salon de l’auto de New York 2017. Or, il semble que ce sera davantage quelque chose qui ressemble à la toute nouvelle Toyota Corolla Cross qui vient d’être dévoilée en Thaïlande.

Un peu comme il l’a fait avec sa Yaris Cross en Europe, le constructeur s’est basé sur sa berline compacte pour concevoir un utilitaire. La Corolla Cross mesure environ 4,45 mètres de long, 1,83 mètre de large et 1,62 mètre de haut, soit un peu plus que le C-HR mais avec un empattement identique (2,64 mètres).

On apprend aussi que le volume de chargement varie de 440 à 487 litres dépendamment si un pneu de secours s’y trouve ou non, mais ces chiffres sont sans doute calculés selon les spécifications du marché asiatique. Il est raisonnable de croire que le coffre est un peu plus gros que celui du C-HR (538 litres).

Esthétiquement, la Corolla Cross se rapproche beaucoup plus du RAV4 par sa forme générale, sa calandre et ses ailes musclées, tout en ajoutant une dose de créativité, par exemple au niveau des phares. Le bas de la carrosserie et le contour des passages de roues ont un revêtement en plastique noir pour créer un effet de robustesse.

En Thaïlande, un groupe motopropulseur hybride sera offert, combinant un moteur à quatre cylindres à cycle Atkinson de 98 chevaux avec un moteur électrique de 72 chevaux. Il n’est pas certain que nous l’aurions en Amérique du Nord, quoique le RAV4, le Highlander et le futur Venza proposent tous une motorisation hybride.

L’autre option est un moteur à quatre cylindres conventionnel développant 140 chevaux et un couple de 129 livres-pied – exactement ce qu’on a l’habitude de voir dans le segment des VUS sous-compacts. Le rouage intégral serait optionnel.

La venue de la Toyota Corolla Cross (ou tout autre nom qu’on risque de lui donner) sur notre continent pourrait se faire vers le milieu de 2021, créant ainsi une nouvelle concurrence pour les Honda H-RV, Subaru Crosstrek, Hyundai Kona, Nissan Qashqai, Mazda CX-30 et Kia Seltos de ce monde. À suivre!

En vidéo : les VUS neufs les moins chers en 2020