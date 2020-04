Toyota lance une Yaris hybride à rouage intégral... en Europe

On vous avertit tout de suite : ce nouveau modèle de Toyota ne viendra pas en Amérique du Nord. Mais considérant que le petit C-HR est un faux VUS sans aucun rouage intégral en option, on peut bien rêver, non?

Construite sur la plateforme compacte Toyota GA-B, la Yaris Cross que vient de dévoiler le constructeur japonais pour le marché de l’Europe est bien sûr basée sur la nouvelle Yaris de quatrième génération (qui n’a rien à voir avec la nôtre, une Mazda2 déguisée). Elle sera fabriquée dans la même usine de Valenciennes, en France, à partir de l’an prochain.

La grande différence, c’est la garde au sol relevée de 30 mm qui se combine en option à une transmission intégrale intelligente appelée « AWD-i » (laquelle ajoute une suspension arrière à double triangulation) pour rendre le véhicule plus habile dans différentes conditions routières et météo.

Photo: Toyota

Au départ et à l’accélération, le couple est envoyé à l’essieu arrière. En conditions normales, seules les roues avant sont motrices, mais en cas de patinage, la transmission intégrale s’enclenche automatiquement.

La position de conduite est également un peu plus haute, ce qui fera plaisir à certains. N’oublions pas les roues plus larges (et dont le diamètre peut grimper à 18 pouces!) et le volume intérieur légèrement accru. En outre, pour accentuer sa vocation utilitaire, le hayon comprend une ouverture mains libres et le plancher du coffre possède une hauteur réglable.

Photo: Toyota

Tout comme la Yaris ordinaire vendue en Europe, la version Cross est dotée de la dernière génération du système hybride de Toyota. On parle d’un trois cylindres de 1,5 litre à cycle Atkinson jumelé à un moteur électrique. Leur puissance totale se chiffre à 116 chevaux, tandis que la consommation et les émissions de CO2 sont inférieures à celles de tous les VUS urbains concurrents à quatre roues motrices, selon la compagnie.

On est curieux de voir vos commentaires sur la Toyota Yaris Cross. La préférez-vous au C-HR?

En vidéo: Sur la route avec la Toyota Sienna 2020