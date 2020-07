La Toyota Yaris ne sera pas de retour au Canada en 2021. Le Guide de l’auto en a obtenu la confirmation de la part de Toyota Canada.

La nouvelle survient quelques jours après que la division américaine de Toyota ait également confirmé la fin de la commercialisation de la Yaris sur son territoire.

Arrivée sur notre marché en 2006, la petite Yaris remplaçait la Echo dans l’alignement du constructeur japonais. Si la Yaris a connu un succès monstre au Québec à ses débuts, les dernières années ont été plus difficiles pour la petite sous-compacte. Une différence de prix trop mince avec la Corolla ainsi qu’un appétit grandissant des automobilistes nord-américains pour les petits VUS auront finalement eu raison du modèle.

Rappelons que Toyota avait déjà lancé la serviette à moitié avec la Yaris. En 2020, seule une variante à hayon est offerte et seuls les concessionnaires québécois en ont en inventaire tant la demande est faible ailleurs au pays.

Qui plus est, la Yaris 2020 est en fait une Mazda2 sur laquelle Toyota a apposé son logo dans le cadre d’une entente entre les deux constructeurs. Visiblement, on n’avait plus l’intention d’investir à développer une nouvelle génération de sa propre main chez Toyota.

Une catégorie en déclin

La fin de la commercialisation de la Yaris au Canada donne une autre raison de croire que les voitures sous-compactes et citadines sont appelées à disparaitre du paysage automobile nord-américain.

Nissan a récemment abandonné la Micra et chez Honda, même si une nouvelle Fit a fait son apparition en Europe l’an dernier, tout porte à croire que celle-ci ne sera as vendue chez nous. Et ça, c’est sans parler des modèles comme la Ford Fiesta, la Fiat 500, la Smart Fortwo et la Chevrolet Sonic, toutes abandonnées au cours des dernières années.

Ne reste donc qu'une poignée de modèles comme la Hyundai Accent, la Kia Rio, la Mitsubishi Mirage et la Chevrolet Spark.

En vidéo: notre essai souvenir de la Toyota Yaris 2009