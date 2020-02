Les prix des véhicules ont passablement augmenté ces dernières années, ce qui explique en partie la baisse des ventes totales au Canada. D’ailleurs, certains consommateurs au budget plus restreint n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers l’usagé.

Bien sûr, il est encore possible de trouver des modèles neufs très abordables. On vous présente donc ici les 10 ayant le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) le plus bas au pays. Il y a neuf voitures… et un petit VUS. Pouvez-vous le deviner?

Note : Les PDSF indiqués sont ceux affichés par les constructeurs automobiles au moment de la mise en ligne et sont sujets à changement.