Quel avenir pour la Toyota Yaris?

J’ai lu cette semaine que Toyota renouvelle sa Yaris, mais qu’elle ne sera pas vendue chez nous. Est-ce bien le cas?

Bonjour Alexandre,

En effet, Toyota a levé le voile sur sa nouvelle génération de Yaris qui arrivera en Europe et en Asie d’ici quelques mois. Et il est aussi vrai que cette voiture ne viendra pas en Amérique du Nord, puisque sa commercialisation n’y serait tout simplement pas rentable. Il en va de même pour la récente génération de la Nissan Micra, qui ne sera jamais offerte sur notre marché.

Toutefois, Toyota débarque cette année chez nous avec une Yaris Hatchback, laquelle reprend le flambeau de la berline Yaris vendue ces dernières années.

Cette berline, qui n’était dans les faits qu’une Mazda2 recarrossée et arborant un logo Toyota, n’a pas connu le succès escompté, ce pour quoi Toyota la retire du marché canadien, en la conservant cependant pour le marché américain. En ce qui concerne notre Yaris Hatchback, il ne s’agira donc que d’une déclinaison à hayon de cette même berline, encore basée sur la Mazda2. Toyota Canada croit pouvoir séduire un peu plus d’acheteurs avec cette dernière, et ce, même si cette voiture n’a aucunement les vertus de la Yaris Hatchback qui nous était proposée pour l’année-modèle 2019.

Alors oui, vous pourrez vous procurer une Yaris en 2020. Mais peut-être pas celle qui vous a récemment fait de l’œil…