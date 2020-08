Combien coûte… la Toyota Yaris 2020?

Quelques semaines après l’annonce de l’abandon de la Toyota Yaris au Canada, Antoine Joubert lui livre un dernier hommage!

En effet, la Toyota Yaris, jadis très populaire au Québec, en est à sa dernière année de commercialisation sur notre marché. Son prix très près de celui de la Toyota Corolla et l’appétit grandissant des consommateurs nord-américains pour des plus gros véhicules en auront eu raison.

Rappelons que Toyota avait déjà lancé la serviette à moitié avec la Yaris. En 2020, seule une variante à hayon est offerte et seuls les concessionnaires québécois en ont en inventaire tant la demande est faible ailleurs au pays.

Qui plus est, la Yaris 2020 est en fait une Mazda2 sur laquelle Toyota a apposé son logo dans le cadre d’une entente entre les deux constructeurs. Visiblement, on n’avait plus l’intention d’investir à développer une nouvelle génération de sa propre main chez Toyota.

Au cours de cette capsule, Antoine Joubert décrit la Toyota Yaris 2020 de long en large… et dévoile son prix!

