La Toyota GR Yaris de 268 chevaux fait fureur au Mexique!

Pendant que toutes sortes de rumeurs courent à propos d’une Corolla haute performance, la petite bombe qu’est la Toyota GR Yaris débarque en Amérique du Nord. Non pas au Canada ni aux États-Unis, mais plutôt au Mexique.

Et signe que l’engouement des consommateurs est très fort pour cette voiture, les 300 exemplaires disponibles ont été réservés en moins de 24 heures!

Il faut savoir que contrairement à ici, la Yaris est toujours commercialisée dans ce pays, bien qu’il s’agisse d’un ancien modèle dérivé de la Thaïlande et non de la Yaris de nouvelle génération offerte en Europe, en Asie, en Océanie et en Afrique du Sud depuis l’an dernier.

Photo: Toyota Europe

La division mexicaine de Toyota a décidé d’importer la GR Yaris, aidée par des normes de collisions moins sévères qu’au Canada et aux États-Unis, et donc 300 chanceux pourront bientôt s’amuser avec elle.

Développée par les mêmes ingénieurs qui nous ont donné la formidable GR Supra et inspirée des voitures du championnat du monde de rallye (WRC), cette sous-compacte explosive renferme le moteur à trois cylindres de série le plus puissant au monde, produisant jusqu’à 268 chevaux et 273 livres-pied de couple. Son accélération de 0 à 100 km/h est une affaire d’à peine 5,5 secondes.

Le moteur turbo de 1,6 litre est jumelé à une boîte manuelle à six rapports et à un rouage intégral comprenant un différentiel central avec embrayage multidisque. Trois modes de conduite sont proposés et la répartition du couple entre l’avant et l’arrière varie en conséquence : Normal (60/40), Sport (30/70) et Piste (50/50).

Photo: Toyota Europe

La GR Yaris bénéficie également d’une nouvelle suspension arrière à double levier triangulaire et de freins de plus gros calibre.

Quant à nous, eh bien, Toyota a récemment dévoilé le coupé GR 86 2022 de deuxième génération, qui profite d’un nouveau moteur de 2,4 litres développant 232 chevaux et 184 livres-pied. Son sprint de 0 à 100 km/h est annoncé à 6,3 secondes. C'est bien, mais elle ne nous fait pas rêver autant que la GR Yaris.

En vidéo: 10 modèles vendus au Mexique qu'on aimerait voir au Québec