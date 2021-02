Rumeur : Subaru et Toyota préparent une sportive à hayon ensemble

Maintenant que Subaru a dévoilé la nouvelle BRZ de deuxième génération, l’attention des amateurs se tourne vers les futures WRX et WRX STI. Quelques concepts et des rumeurs nous permettent d’imaginer à quoi elles vont ressembler et quels moteurs elles vont renfermer.

Cette semaine, le site japonais Best Car Web avance que Subaru et Toyota sont en train d’élargir à nouveau leur partenariat en vue de concevoir ensemble une voiture sport compacte à hayon et à rouage intégral.

S’agirait-il des nouvelles WRX/WRX STI ou bien d’un tout autre modèle qui s’ajouterait à la gamme? Impossible de le savoir pour l’instant. Rappelons que les jumelles rebelles de Subaru ne sont présentement offertes qu’en format berline :

Photo: Subaru Canada Inc.

La voiture en question aurait la taille d’une Impreza, exploiterait une version du moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,4 litres des Ascent/Legacy/Outback et son rouage intégral serait le système symétrique de Subaru – non pas celui que Toyota utilise avec la GR Yaris vendue en Europe (voir la galerie ci-haut).

Certains médias ont évoqué la possibilité que Subaru s’en serve pour retourner courir dans le Championnat du monde des rallyes (WRC), ce qui serait certainement excitant.

Du côté de Toyota, la venue d’une sportive à hayon a déjà été confirmée, mais c’est la première fois qu’on entend parler qu’elle serait développée en collaboration avec Subaru. Elle pourrait s’appeler GR Corolla, quoique la compagnie s’est aussi réapproprié le nom Celica dernièrement. Coïncidence ou présage?

Photo: Toyota

Le site britannique Auto Express a déjà prédit que cette voiture sortirait d’ici 2023 avec une puissance d’environ 250 chevaux. Dans son récent article, Best Car Web mentionne un dévoilement en septembre 2022. Ça laisse quand même beaucoup de temps pour en apprendre davantage.

À plus court terme, on surveille le lancement prochain de la Toyota 86 redessinée, qui risque de porter le nom « GR 86 » et de partager le nouveau moteur de 228 chevaux de la BRZ 2022. Aucune date n’a encore été fixée.

En vidéo : 5 choses à savoir sur la Subaru BRZ 2022