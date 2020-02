Une Toyota GR Corolla de 250 chevaux bientôt vendue au Canada?

Vous vous rappelez la sensationnelle Toyota GR Yaris? Bien sûr que oui. Nous vous en avons parlé pas plus tard que le mois dernier lors de son dévoilement au Japon.

Cette petite bombe, développée par les mêmes ingénieurs qui nous ont donné la formidable GR Supra, renferme le moteur à trois cylindres le plus puissant au monde, produisant 268 chevaux et un couple de 273 livres-pied. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes à peine. En prime, elle possède une boîte manuelle et quatre roues motrices!

Malgré une pétition en ligne lancée par des amateurs, Toyota ne l’offrira pas Canada, car elle préfère nous vendre une Mazda2 déguisée en Yaris.

En revanche, le vice-président exécutif des ventes chez Toyota sur le continent, Bob Carter, a déclaré au magazine américain Car & Driver que la compagnie projette de répliquer avec une compacte sportive qui répondra mieux aux besoins des conducteurs nord-américains, sans vraiment donner plus de détails.

Photo: Mathieu St-Pierre

Est-ce qu’une Corolla Hatchback à la sauce GR se prépare à venir ici? C’est ce qu’il faut comprendre de cette déclaration. Un peu plus tôt ce mois-ci, le site britannique Auto Express en faisait déjà mention, alléguant que la voiture sortirait d’ici 2023 avec une version de 250 chevaux du moteur turbo à trois cylindres (d’autres, comme Road & Track, ont plutôt évoqué la possibilité d’un C-HR survitaminé).

Tout comme la nouvelle Yaris vendue au Japon et en Europe, la Corolla repose sur la plateforme universelle TNGA de Toyota. Sa conduite n’est pas des plus enlevantes et le moteur le plus puissant auquel nous avons droit actuellement est un quatre cylindres atmosphérique de 169 chevaux. Et comme vous le savez très bien aussi, seul un rouage à traction est disponible.

En créant une version de 250 chevaux ou plus, Toyota viendrait rivaliser directement avec des bolides comme la Subaru WRX, la Hyundai Veloster N et la prochaine Volkswagen Golf GTI. Gardons les doigts croisés!

En vidéo : l'essai de la Toyota GR Supra 2020