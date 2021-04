Surprise, voici la Toyota GR 86 2022!

Quatre mois et demi après la nouvelle Subaru BRZ 2022, Toyota dévoile enfin la deuxième génération de son coupé sport 86. Comme on s’y attendait, on parlera maintenant de la GR 86, à l’instar des autres modèles du constructeur qui portent la signature de sa division GAZOO Racing, soit la GR Supra que l’on connaît bien et la GR Yaris qui est vendue en Europe.

Encore une fois, la BRZ et la GR 86 ont été développées conjointement. Le léger retard de la seconde, tel que nous l’avons déjà expliqué, vient du fait que Toyota voulait s’assurer de donner à sa voiture des réglages différents et un caractère plus distinctif. L’accent est mis plus que jamais sur la performance et les sensations de conduite.

Plus rigide et puissante

En termes de dimensions, la Toyota GR 86 2022 est presque identique au coupé qu’elle remplace. L’utilisation d’aluminium pour le toit abaisse le centre de gravité. Les ailes, également en aluminium, les sièges redessinés et les nouveaux pots d’échappement contribuent aussi à réduire le poids. On apprend par surcroît que la rigidité en torsion du châssis a été accrue d’environ 50%, ce qui laisse entrevoir des changements de direction plus stables.

Photo: Toyota

Tout comme dans la BRZ, le moteur à quatre cylindres à plat passe de 2,0 litres à 2,4 litres. Il est toutefois un brin plus puissant avec 232 chevaux (+4), alors que le couple de 184 livres-pied est égal. Le premier chiffre s’obtient toujours à un régime de 7 000 tours/minute, avec une zone rouge à 7 400 tours/minute. Toyota annonce une accélération de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes, ce qui est 1,1 seconde plus rapide que l’actuelle 86 de 205 chevaux.

Les ingénieurs ont travaillé pour améliorer la réponse du moteur sur l’ensemble de sa plage de régime utile. On a bien hâte de l’essayer pour voir le résultat, tant sur la route que sur un circuit. Et à propos, les acheteurs auront encore le choix entre une boîte manuelle et une automatique, chacune comptant six rapports.

Photo: Toyota

Un design évolutif

L’aérodynamisme de la GR 86 est bonifié grâce à des pièces dérivées des modèles 86 inscrits en course automobile, incluant les prises d’air et jupes latérales. À l’avant, la calandre adopte un grillage spécifique aux bolides GR de Toyota. Pour le reste, l’extérieur évolue subtilement. Notons quand même les phares et les feux arrière redessinés ainsi que les nouvelles jantes.

À l’intérieur, le volant est à droite parce qu’il s’agit ici d’un exemplaire destiné au Japon, mais les images montrent un habitacle un peu plus épuré, raffiné et sophistiqué sur le plan technologique. Les cadrans sont remplacés par un écran TFT de sept pouces dont la séquence d’animation au démarrage s’inspire du mouvement des pistons du moteur à plat.

Photo: Toyota

Enfin, mentionnons que les versions automatiques seront équipées du système d’aide à la conduite EyeSight de Subaru pour prévenir les collisions.

La nouvelle Toyota GR 86 2022 sera en vente au Japon vers la fin de l’année, mais son arrivée en Amérique du Nord reste à préciser (la BRZ 2022 est prévue à l’automne). Continuez de suivre Le Guide de l’auto dans les prochaines semaines, car nous aurons certainement de plus amples informations à vous partager.