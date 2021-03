La nouvelle Toyota 86 est retardée et voici pourquoi

Depuis que la Subaru BRZ 2022 de deuxième génération a fait ses débuts en novembre dernier, bien des amateurs (et nous aussi!) se demandent quand Toyota fera de même avec sa 86. Après tout, les deux voitures ont été développées conjointement à la base.

Si Toyota retarde son dévoilement, c’est pour une raison : elle veut que son coupé se distingue davantage de celui de Subaru cette fois-ci.

Voilà du moins ce que rapporte le site japonais Best Car. Le grand patron Akio Toyoda aurait informé son équipe en charge du développement qu’il souhaite « une différence de performance plus marquée » entre la nouvelle 86 et la BRZ. En clair, il voudrait qu’elle soit plus rapide et qu’elle se comporte différemment sur la route comme en piste.

Est-ce que ça veut dire un autre moteur que le nouveau quatre cylindres de 2,4 litres retenu par Subaru, qui génère 228 chevaux et 184 livres-pied de couple? Probablement pas, mais attendez-vous à ce qu’il soit réglé autrement, tout comme la boîte de vitesses. Un comportement routier différent signifierait également une révision du châssis et de la suspension.

Photo: Toyota

Bref, la future Toyota 86 (qui risque de se voir ajouter les lettres « GR » pour l’associer à la Supra) est retardée parce que la compagnie désire la peaufiner encore et lui donner un caractère unique. N’est-ce pas une bonne nouvelle?

Malheureusement, on ne sait pas combien de temps il faudra patienter. Quelques mois? Jusqu’à l’année prochaine? Espérons par ailleurs que les changements prévus par Toyota ne vont pas trop faire grimper le prix, car la 86 doit rester un coupé sport abordable.

Si vous ne pouvez pas attendre très longtemps, sachez que la Subaru BRZ 2022 arrivera cet automne chez les concessionnaires québécois.

En vidéo : 5 choses à savoir sur la Subaru BRZ 2022