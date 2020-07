Fin des commandes pour les Toyota 86 et Subaru BRZ

Ceux qui prévoyaient commander une nouvelle Toyota 86 ou Subaru BRZ ne pourront peut-être pas obtenir exactement celle qu’ils désirent. Selon ce que rapporte le site CarBuzz, Subaru indique sur son site internet au Japon que les nouvelles commandes pour la BRZ ne sont plus acceptées et que seuls les exemplaires encore en inventaire chez les concessionnaires sont disponibles.

Forcément, ce sera le cas aussi de la Toyota 86, sa jumelle produite à la même usine de Gunma.

On peut en déduire que les clients nord-américains se retrouvent confrontés à la même situation. Pour en avoir le cœur net, nous avons communiqué avec des représentants de Toyota Canada et de Subaru Canada, mais la confirmation se fait toujours attendre. Nous ferons une mise à jour dès que possible.

C’est donc la fin de cette première génération des Toyota 86 et Subaru BRZ. Les modèles 2020 continueront d’être vendus jusqu’à épuisement pendant que l’usine se prépare à accueillir la nouvelle mouture en développement – du moins pour la première, car Subaru reste bien muette sur le sort de son coupé.

Photo: Subaru Canada Inc.

À ce stade-ci, il semble plus probable que ce soit pour l’année-modèle 2022 (il n’y aurait pas de 2021). Le dévoilement – sans doute virtuel – pourrait avoir lieu vers la fin de la présente année ou au début de la prochaine.

Comme nous l’avons écrit en janvier dernier, la future Toyota 86 risque de se voir intégrée à la division sportive Gazoo Racing du constructeur japonais. Ainsi, à l’instar de la GR Supra, elle se ferait désormais appeler « GR 86 ».

Différentes rumeurs ont été entendues concernant la motorisation, mais l’une des plus persistantes concerne le moteur turbocompressé de 2,4 litres monté dans les Subaru Ascent, Outback et Legacy (peut-être un signe que la BRZ reviendrait en même temps). Chose certaine, on aura droit à plus de puissance que les 205 chevaux offerts actuellement.

À suivre!

