La Toyota 86 restera aux côtés de la Supra

Beaucoup de choses ont été dites et écrites à propos de la nouvelle Toyota Supra 2020 et de ce que signifie le retour de cette voiture sport emblématique pour l’avenir de la 86, le coupé d’entrée de gamme de Toyota.

Ses ventes ne cessent de diminuer depuis son arrivée au Canada en 2012 (seulement 550 unités l’an dernier) et le constructeur japonais semble lui avoir donné un beau cadeau de départ en lançant l’édition spéciale TRD pour 2019, mais selon les dernières informations obtenues, la 86 n’est pas près de prendre sa retraite.

Le vice-président exécutif de Toyota en Europe, Matt Harrison, a confirmé récemment qu’une nouvelle 86 est en développement. Il a parlé d’un « modèle phare » qui fait « assez bien » son travail pour ne pas être rayé de la carte.

Photo: Toyota

« Son rôle n’est pas vraiment de se vendre en grande quantité à l’échelle mondiale, mais plutôt d’ajouter de l’excitation et de l’émotion au sein de la gamme, a-t-il déclaré à Autocar. [La 86] connaît définitivement du succès à ce chapitre. »

La vérité est que la Toyota 86 et la Supra sont des produits très différents qui ciblent des clientèles très différentes, comme en témoignent leurs prix de base respectifs de 29 990 $ et 64 990 $. Harrison affirme que la compagnie entrevoit un scénario où les deux modèles coexistent, surtout depuis que le président de Toyota, Akio Toyoda, a récemment exprimé son désir de bâtir une gamme complète de voitures axées sur la performance.

La première génération de la 86 a été développée conjointement avec Subaru afin de réduire les coûts – tout comme la Supra partage plusieurs composantes avec la nouvelle BMW Z4 – et la prochaine devrait emprunter cette même stratégie.

L’un des principaux reproches à l’endroit de la Toyota 86 est son manque de puissance, alors une alternative plus musclée au quatre-cylindres atmosphérique de 2,0 litres de Subaru serait grandement appréciée.

Photo: Toyota

Ce moteur de type « boxer » génère actuellement 205 chevaux et 156 livres-pied de couple avec la boîte manuelle à six rapports ou bien 200 chevaux et 151 livres-pied avec l’automatique à six rapports en option. Une rumeur persistante veut que la future 86 reçoive une version du moteur turbo de 2,4 litres qu’on retrouve dans le Subaru Ascent et qui développe 260 chevaux.

Voilà qui promet, même si Toyota n’a encore donné aucun détail technique. Nous continuerons bien sûr à surveiller le dossier de près.