La nouvelle Subaru BRZ 2022 sera dévoilée cet automne

Les amateurs de voitures sport compactes à prix abordable peuvent se réjouir : une toute nouvelle Subaru BRZ s’en vient pour 2022. La compagnie en a fait l’annonce officielle sur son compte Twitter.

Du même coup, on apprend que le dévoilement du modèle – qui sera bien sûr virtuel, pandémie oblige – se fera plus tard cet automne. Quand exactement? Ça reste à préciser.

Comme vous le voyez, tout ce que Subaru nous montre pour l’instant, c’est une image des nouvelles jantes en alliage à 10 rayons de la BRZ.

The all-new 2022 Subaru BRZ - World Premiere coming this Fall.

Lucky attendees to the 2020 #Subiefest World Record Attempt and Charity Drive got a sneak-peek of our all-new #BRZ. Sign up to receive the latest updates on the world premiere at https://t.co/JJ2TRkfpcK. pic.twitter.com/f0cTuXizFk