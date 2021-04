Photo: Toyota

La jumelle de la Subaru BRZ fait elle aussi peau neuve pour 2022. La toute nouvelle Toyota GR 86 a été dévoilée cette semaine, remplaçant la 86 de première génération en tant que fière représentante de la bannière Gazoo Racing de Toyota.

Est-ce que l’attente en valait la peine? Bien sûr, le moteur est plus performant et le châssis a été amélioré, mais on peut dire que le design ne fait pas un très grand pas en avant.

Jugez-en par vous-même en consultant la galerie de photos ci-dessus!